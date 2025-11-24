印度與加拿大重啟CEPA談判 盼雙邊貿易翻倍

快訊

中央社／ 新德里24日專電

印度總理莫迪在（Narendra Modi）G20峰會期間與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會面，雙方同意針對全面經濟夥伴關係協定（CEPA）展開談判，希望雙邊貿易額能在2030年前翻約一倍。

印度新聞信託社（PTI）報導，莫迪和卡尼在於南非約翰尼斯堡（Johannesburg）舉行的20國集團（G20）高峰會期間，進行了雙邊會談，兩人同意深化在國防、航太上的合作，同時推動貿易、科技、能源等領域，進行更緊密的夥伴關係。

今日印度（India Today）報導，莫迪6月在7大工業國集團（G7）峰會期間與卡尼會面後，印度與加拿大的關係變逐步改善，這段時間以來，雙方已恢復多項對話機制，並同意採取相關途徑，來實現雙邊關係正常化的目標。

莫迪在社群媒體發文，強調印度和加拿大經濟關係發展的潛力，並指出兩國都致力於在2030年前，將雙邊貿易額推高到500億美元（約新台幣1.57兆元）。

卡尼也在社群發文說：「今天我和莫迪在G20峰會上會面，並啟動了貿易協議談判，這可望讓我們的貿易額增長一倍以上，達到超過加幣700億元（約新台幣1.57兆元）。」他並提到，印度是世界第5大經濟體，這代表加拿大勞工和企業將迎來龐大的機會。

印度與加拿大的貿易額於2024年突破300億美元大關，印度成為加拿大第7大商品及服務貿易夥伴。兩國領導人同意讓停滯的貿易談判重啟，並探討雙方在航太、國防製造等新興領域擴大合作的可能性。

印度外交部表示，印度與加拿大領導人同意就CEPA展開談判，目標是在2030年前讓雙邊貿易大幅增長。兩國談到民用核能領域的合作，並正就長期的鈾供應問題進行磋商。

印度和加拿大間的關係，在歷經一段動盪的時期後，雙方正重新為合作努力，莫迪也邀請卡尼到印度進行訪問。

印度時報（Times of India）認為，這次印度與加拿大領導人的會談，看得出兩國關係趨於和緩的跡象。加拿大正試圖將貿易範圍擴大到美國以外的地區，該國才剛與印度、澳洲確立起「澳洲、加拿大、印度三邊技術與創新夥伴關係」（ACITI）。

印度 加拿大 G20峰會

