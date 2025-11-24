快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

巴西前總統破壞電子腳鐐被捕 歸咎藥物引發幻覺

中央社／ 巴西利亞23日綜合外電報導
巴西前總統波索納洛。圖／路透社
巴西前總統波索納洛。圖／路透社

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）涉嫌用電烙鐵破壞法院要求佩戴的電子腳鐐後被拘留。他今天向法官表示，是服藥後產生的偏執和幻覺，才導致他破壞電子腳鐐。

法新社和路透社報導，最高法院認定這位70歲的前總統具有高度潛逃風險後，昨天他從住家被移送至監獄。他此前因發動政變未遂定罪，並在上訴期間遭居家軟禁。

這位極右翼政治人物因策劃阻止左翼的魯拉（LuizInacio Lula da Silva）在2022年大選後上任而被判刑27年。波索納洛否認自己有任何不法行為，儘管他的一次上訴已被駁回，但他可以在明天之前對其定罪結果再次提出挑戰。

根據法新社取得的一份最高法院文件，今天於巴西利亞舉行的聽證會上，波索納洛表示，他「因為藥物影響，在週五和週六期間產生某種程度的偏執」。

他還強調「自己無意逃跑，電子腳鐐的綁帶也沒有斷裂」。

他將自己的行為歸因於多名醫師為治療慢性打嗝所開立的抗癲癇藥物混合作用，使他產生電子腳鐐內藏有竊聽設備的幻想。

波索納洛表示，事發時他獨自一人，當時同住家中的女兒、哥哥與一名顧問都在睡覺。

波索納洛進一步表示，他21日下午大部分時間都在試圖打開電子腳鐐，直到午夜左右「恢復理智」才作罷。

波索納洛 最高法院 巴西

延伸閱讀

緬甸公布炸毀KK園區建築影片 逾180幢拆毀、超過千名外國人被捕

林沛祥批賴總統挺日漠視國旅觀光逆差 心中無中華民國？

巴西前總統波索納洛破壞電子腳鐐遭拘留 引政治爭議

美參院擋下巴西加稅提案

相關新聞

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

近期一份由美國起草、旨在結束俄烏戰爭的「28點和平計畫」曝光，內容涉及要求烏克蘭割地、削減軍備，以及放棄加入北約等重大讓步，引發全球關注。《路透社》報導則指出，美國甚至威脅暫停提供烏克蘭情報和武器，只為了逼迫烏克蘭同意美國提出的和平計畫內容，美國總統川普21日接受福斯電視台專訪時還說：「我覺得星期四（2025年11月27日，即感恩節）是個合適的時機」，等於要烏克蘭在一周之內做出回覆，種種跡象都讓外界相當擔憂。

被國家暴力侵佔的子宮，女嬰成為國際收養的商品

本文為李麗美替《竹林姊妹》撰寫的專文。《竹林姊妹》作者芭芭拉．德米克（Barbara Demick）曾擔任《洛杉磯時報》北京分社社長，著有《洛加維納街：塞拉耶佛一處鄰里的生與死》、《我們最幸福：北韓人民的真實生活》、《吃佛：從一座城市窺見西藏的劫難與求生》等書。本作《竹林姊妹》追蹤一對中國被迫分離的雙胞胎：芳芳與雙潔的故事，揭露中國跨國收養背後腐敗問題、以及計畫生育政策下的影響。

日相高市早苗最新民調出爐！支持度飆72% 讀賣揭高人氣主因

日本讀賣新聞24日公布21日至23日進行的全國民調，高市早苗內閣支持度達72%，與10月下旬即時民調的71%幾乎持平，不...

美28點計畫挨批太挺俄！歐洲3巨頭急推新版 關鍵修改一次看

路透報導，美國日前拋出28點俄烏停戰計畫，因內容與形式大多有利於俄羅斯，引發烏克蘭乃至歐洲反彈。對此美國與烏克蘭23日就...

巴西前總統破壞電子腳鐐被捕 歸咎藥物引發幻覺

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）涉嫌用電烙鐵破壞法院要求佩戴的電子腳鐐後被拘留。他今天向法官表示，是服...

備清單打招呼被封「問候魔」！日相高市早苗返國迎政治硬仗

日本新聞網（NTV NNN）報導，日本首相高市早苗結束20國集團（G20）峰會，預計24日晚間返抵東京。這趟僅停留36小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。