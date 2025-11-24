日相高市早苗最新民調出爐！支持度飆72% 讀賣揭高人氣主因

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗22日出席在南非舉行的G20領袖峰會。路透
日本首相高市早苗22日出席在南非舉行的G20領袖峰會。路透

日本讀賣新聞24日公布21日至23日進行的全國民調，高市早苗內閣支持度達72%，與10月下旬即時民調的71%幾乎持平，不支持度為17%。高市在就任第2個月仍維持高支持度，與小泉純一郎內閣、第二次安倍內閣等昔日高人氣內閣相當。

根據這項民調，高市主張的財政政策獲得74%受訪者支持，僅17%不認同；至於每名孩童2萬日圓補助、冬季電費與瓦斯費補貼等最新經濟對策，也有63%表示支持，30%持反對意見。

至於可用於採買米食等商品的米券，49%贊成、42%反對，意見呈現拉鋸。整體而言，經濟政策的正面評價是支撐內閣高支持度的主要因素。

在外交方面，56%受訪者肯定高市內閣對中國的立場，29%不認同。高市10月與美國總統川普的會談也獲得77%「正面評價」，遠高於16%「不予肯定」。

對於高市內閣推動的外國人政策，62%表示期待，25%不期待。

相較之下，物價高漲的因應措施仍受批評，僅33%認為表現得宜，52%覺得不充分。

關於農業政策方向，針對內閣打算從石破內閣時期的擴大米產量路線轉向，44%贊成、37%反對，社會意見同樣分歧。

在政黨支持度部分，自民黨為32%，參政黨5%，立憲民主黨5%，國民民主黨4%，日本維新會4%，公明黨4%。無黨籍受訪者達40%。

內閣 民調 日本維新會

