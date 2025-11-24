快訊

相機熱度大洗牌？他遊日發現櫻花妹最愛「非iPhone手機」：大家都用它

汐止烤漆工廠大火猛竄濃煙 200平方公尺廠房陷火海

北市男赴美就學遭星宇拒載「求償31萬」法官判航空公司免賠原因曝

聽新聞
0:00 / 0:00

備清單打招呼被封「問候魔」！日相高市早苗返國迎政治硬仗

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗21日從羽田機場啟程，準備前往在南非的G20峰會。法新社
日本首相高市早苗21日從羽田機場啟程，準備前往在南非的G20峰會。法新社

日本新聞網（NTV NNN）報導，日本首相高市早苗結束20國集團（G20）峰會，預計24日晚間返抵東京。這趟僅停留36小時、往返移動超過40小時的子彈般旋風外交中，高市積極穿梭會場間與各國領袖寒暄，被外交官形容是國際場合的「問候魔」。返國後，她將隨即面對首次黨首討論與補充預算案等國政攻防，真正的考驗才正要開始。

高市此行在公布新的物價對策後立即啟程，經新加坡轉機前往南非，並在22日抵達後參加為期兩天的會議活動。為避免過度操勞，她在部分外交場合讓代理官員出席，並於傍晚提前返回飯店休息。高市先前在東協（ASEAN）峰會也採取過類似的短時間往返的安排。

儘管行程緊湊，高市仍把握與各國領袖互動的機會。她在峰會首日便與18位國家及國際組織代表交談，其中包含與義大利總理梅洛尼首次面對面寒暄，兩人以擁抱致意。

有一名外交官透露，他私下形容高市是國際場合的「問候魔」，因為她在上一次國際會議甚至準備了一份「打招呼清單」，逐一向預定的各國領袖致意。

首相周邊人士則解釋，高市就任僅一個月，在國際舞台仍屬新人，因此優先展開問候行程，讓各國領袖先記住她。

然而，返國後的日程同樣緊繃。高市將於26日面對首次黨首討論，接著必須在少數執政的形勢下推動含物價對策的補充預算案。同時，與日本維新會之間協議好的減少國會席次，也需在年底前敲定，被視為上任後的第一個重大政治關卡。

首相周邊人士指出，高市在長途移動期間會利用時間梳理接下來一個月的政治布局，強調真正的考驗在返國之後。

外交官 日本維新會 首相

延伸閱讀

緬甸公布炸毀KK園區建築影片 逾180幢拆毀、超過千名外國人被捕

地點藏隱喻？ 陸發布將在北洋艦隊誕生地「劉公島」實彈射擊

日版「政府效率部」 最快本周成立

高市早苗涉台論惹怒中方 石破茂：該討論的是如何避免「台灣有事」

相關新聞

「扼住中國巨龍的鎖」！美學者：台灣逼近臨界點 未來數月是台美關鍵

彭博資訊24日以「台灣已走到臨界點」為題，刊登美國約翰霍普金斯高等國際研究學院全球事務教授白蘭斯（Hal Brands）...

被國家暴力侵佔的子宮，女嬰成為國際收養的商品

本文為李麗美替《竹林姊妹》撰寫的專文。《竹林姊妹》作者芭芭拉．德米克（Barbara Demick）曾擔任《洛杉磯時報》北京分社社長，著有《洛加維納街：塞拉耶佛一處鄰里的生與死》、《我們最幸福：北韓人民的真實生活》、《吃佛：從一座城市窺見西藏的劫難與求生》等書。本作《竹林姊妹》追蹤一對中國被迫分離的雙胞胎：芳芳與雙潔的故事，揭露中國跨國收養背後腐敗問題、以及計畫生育政策下的影響。

日相高市早苗最新民調出爐！支持度飆72% 讀賣揭高人氣主因

日本讀賣新聞24日公布21日至23日進行的全國民調，高市早苗內閣支持度達72%，與10月下旬即時民調的71%幾乎持平，不...

美28點計畫挨批太挺俄！歐洲3巨頭急推新版 關鍵修改一次看

路透報導，美國日前拋出28點俄烏停戰計畫，因內容與形式大多有利於俄羅斯，引發烏克蘭乃至歐洲反彈。對此美國與烏克蘭23日就...

準備推翻馬杜洛？ 美傳對委內瑞拉有新行動

隨著川普政府加大對委內瑞拉總統馬杜洛政府的施壓力道，路透廿二日引述四位美國官員報導，美國準備好在接下來幾天對委發動新一階...

備清單打招呼被封「問候魔」！日相高市早苗返國迎政治硬仗

日本新聞網（NTV NNN）報導，日本首相高市早苗結束20國集團（G20）峰會，預計24日晚間返抵東京。這趟僅停留36小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。