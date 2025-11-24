美28點計畫挨批太挺俄！歐洲3巨頭急推新版 關鍵修改一次看

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭首席談判代表葉爾馬克（右四）23日率代表團赴日內瓦，與美國官員就俄烏停戰計畫舉行會談。路透
烏克蘭首席談判代表葉爾馬克（右四）23日率代表團赴日內瓦，與美國官員就俄烏停戰計畫舉行會談。路透

路透報導，美國日前拋出28點俄烏停戰計畫，因內容與形式大多有利於俄羅斯，引發烏克蘭乃至歐洲反彈。對此美國與烏克蘭23日就停戰問題在日內瓦舉行會談，歐洲三巨頭英國、法國與德國也緊急擬定一份修訂版方案，在領土、限軍與北約安全安排等方面與美版內容存在顯著落差。最終版本將由烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普會面時直接拍板。

歐洲版完全刪除美方要求的「北約不擴張」相關條文，並取消要求烏克蘭在憲法中寫入拒絕加入北約的限制。相反，歐洲版允許烏克蘭在全體盟國一致同意下加入北約，並規定北約在和平時期不會在烏境內部署部隊。此外，烏方也將獲得類北約第5條的美國安全保證，取代美方原本模糊的「美國保證」描述。

在軍事項目上，歐洲版將烏克蘭軍力上限設定為80萬人，高於美方提出的60萬人。同時，要求烏克蘭放棄長程武器的條款被刪除，並否決美方提出的美俄「監督小組」構想，改由烏克蘭與歐洲國家共同組成監督機制。美版涉及「種族主義、教育計畫與納粹意識形態」的要求也有調整，歐洲版改以符合歐盟標準的宗教寬容與語言少數群體保護條文取代。

在對俄政策與戰後安排上，歐洲版主張對俄制裁將逐步解除，而非立即撤銷。同時，美國提出的重建模式遭全面否決，烏克蘭將透過國際夥伴與凍結中的俄羅斯資產進行重建，而這些資產在俄羅斯完全賠償戰爭損害前不會被解除凍結或歸還。

在領土問題上，相關談判僅能以現行接觸線為基礎啟動，美方提出的領土交換或承認俄羅斯控制權等條目均被否決。歐洲版也未設定烏克蘭舉行大選的時限，並明確排除對俄羅斯戰爭罪的任何特赦可能性。

烏克蘭 美國 北約

