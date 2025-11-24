印媒：SK 海力士洽談在印度設立記憶晶片封測據點
印度經濟時報引述知情人士報導，南韓 SK 海力士正就赴印建立記憶晶片封測據點，和印度合作夥伴初步洽商。
報導指出，SK 海力士正和當地的ASP Sealing Products 洽談，考慮在印度設立組裝、測試、標記和封裝的生產線，可能以 DDR5 為主。
SK海力士也和幾個邦政府洽談，其中奧里薩邦（Odisha）被視為最有可能獲選的地點。
不過，ASP Sealing Products 對此回應說：「我們確認，目前沒有任何跨出核心汽車橡膠業務之外的海外投資計畫。」
