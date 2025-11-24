「扼住中國巨龍的鎖」！美學者：台灣逼近臨界點 未來數月是台美關鍵

彭博資訊24日以「台灣已走到臨界點」為題，刊登美國約翰霍普金斯高等國際研究學院全球事務教授白蘭斯（Hal Brands）的專欄指出，在北京加大對台施壓、華府可靠度備受質疑之際，未來幾個月恐成左右台灣長期命運的關鍵期，將決定美台關係在未來幾年的強韌度。有中國分析人士形容，台灣在美國支持下如同「扼住中國這條巨龍脖子上的鎖」，凸顯台灣不僅止於台積電的科技供應鏈地位，更彰顯地緣戰略位置的重要性。

白蘭斯表示，他近期在台北與政府官員、政治人物和分析人士會面後，明顯感受到美台關係正走向重要的轉折點，未來發展可能促成更堅實的合作，也可能陷入破壞性的危機。他指出，過去一年美國政策反覆，使高度依賴美國安全承諾的台灣出現不確定與焦慮；同時，台灣內部卻在最需要團結之際陷入政治對立。

這些變化交織一系列複雜議題，包括貿易、國防支出、美國總統川普與中國的談判等，都在敏感時刻牽動美台關係。白蘭斯警告，若無法在未來數月穩住雙邊關係，台灣的生存與美國在印太的戰略地位恐面臨風險。

白蘭斯指出，台灣的國際重要性並不僅限於民主成就或半導體產能，其核心價值仍在地緣戰略。

台灣位處西太平洋要衝，掌握通往中國漫長經濟海岸線的門戶，南北分別扼守東海與南海，並位居第一島鏈中央，從日本延伸至印尼，是牽動中國海上力量、也關係到美國整體印太安全架構的樞紐。

對北京而言，台灣不只是歷史遺留問題，而是突破外海、掌控沿岸關鍵海域的戰略支點。白蘭斯引述一名中國分析人士說法，指美國支持下的台灣就如同「扼住中國這條巨龍脖子上的鎖」。

他強調，中方已透過軍事演訓、灰色地帶壓力、外交孤立與資訊戰多管齊下，加強「蟒蛇策略」，意在逐步收緊台灣的生存空間。同時，北京也快速提升封鎖與兩棲作戰能力，建構在脅迫失效時可立即轉向武力的選項。

白蘭斯分析，川普首任期對中國採強硬政策，使外界以為第二任期會延續同樣路線，但實際作法卻呈現矛盾。

一方面，川普強化美國彈藥生產、延續AUKUS並推動盟友提升防務；另一方面，他對台施加高額關稅、要求軍費達GDP的10%，並因顧慮與北京談判而延後對台軍售、降低國防對話層級。

相關措施讓台北感到不安，也使台灣內部再度出現「不對稱防衛策略是否仍可行」的疑慮。

白蘭斯指出，台灣內部的政治對立也正在削弱其因應危機的能力。國會朝野攻防激烈，民進黨的國防預算提案遭在野黨杯葛；同時，賴清德總統在對中表述上的強硬語氣也引發部分美國官員擔心情勢升高。

他警告，若美台雙方持續互失信任，而北京加大壓力，恐形成惡性循環，使長期風險急劇上升。

白蘭斯強調，台灣並非國際慈善機構的施捨對象，台灣是科技供應鏈與第一島鏈的錨點，也是串連美國在西太平洋盟友體系南北軸心的要角。日本首相高市早苗理解這點，因而拋出「台灣有事」言論。

白蘭斯表示，未來幾個月將決定未來幾年美台關係能有多強，也將深刻影響西太平洋的長期安全架構。