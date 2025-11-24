再受氣球干擾 立陶宛首都機場10月以來9度關閉

快訊

中央社／ 維爾紐斯23日綜合外電報導

立陶宛維爾紐斯（Vilnius）機場今天表示，鑒於有氣球往其空域移動，機場已暫時停止營運，部分抵達航班被轉往其他城市。

路透社報導，機場營運單位在官網發布公告指出，「注意：維爾紐斯機場營運已受影響」，並補充表示，機場預計將在當地時間凌晨1時30分（格林威治標準時間2330）重新開放。

近幾個月來，歐洲民航一再因為無人機目擊及闖入事件而陷入混亂，包括丹麥哥本哈根（Copenhagen）和比利時布魯塞爾（Brussels）等地的機場，而這次維爾紐斯的關閉，是自10月初以來的第9度暫時停擺。

立陶宛方面表示，造成這類干擾事件的是載有走私香菸的氣象氣球，並指控白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）縱容這種行為，稱此為一種「混合性攻擊」。

立陶宛上月因氣球事件關閉與白俄接壤的兩處跨境點，但因空中交通干擾事件似已中止而於本週稍早重新開放。

魯卡申柯曾直指關閉邊境是「瘋狂的騙局」，並指控西方針對白俄和俄羅斯發動混合戰，開啟一個充滿「鐵絲網隔閡」的新時代。

機場 立陶宛 白俄羅斯

