美、中等大國太空競賽開打…北極圈搭建衛星天線 兵家必爭

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
隨著太空競賽開打，催生出在北極附近的低軌衛星需求，掀起在北極圈搭建地面衛星天線的熱潮。（美聯社）
隨著美國和中國大陸等世界各國之間的太空競賽開打，催生出在北極附近的低軌衛星，建立快速而頻繁通訊連結的需求，掀起在北極圈搭建地面衛星天線的熱潮。

彭博資訊報導，過去以油田為主的阿拉斯加小鎮戴德霍斯（Deadhorse），正成為這場太空競賽的意外前哨站，出現諸多能傳輸數據的光纖電纜等衛星基建設施，例如衛星業者RBC訊號公司已在當地架設八座衛星天線。

低軌衛星業者Eutelsat去年和瑞典太空公司及當地合作夥伴Northwestel，在加拿大北境的Yellowknife設立地面站點，另一個加拿大樞紐為人口僅約3,300人的因紐維克（Inuvik）。

氣候變遷不僅擴大了北極圈的航行區域，也提高當地的戰略重要性，除了一家中國大陸航運商計劃開設通過北冰洋到歐洲的夏季常規航線，Harvard & Smithsonian天體物理學中心（CfA）天體物理學家麥道爾指出，北京也已大量增加極軌衛星（polar satellite）的數量。

美國總統川普提議的「金穹」太空防衛系統也可能包含極軌衛星，華府更已外包利潤豐厚的北極圈國防合約。

諾斯洛普格魯曼2024年獲得為美國太空軍在2031年前發射兩顆極軌衛星的逾41億美元交易，波音今年7月也搶下發射二或四顆衛星的28億美元合約。

研究太空和北極圈主權的英屬哥倫比亞大學教授拜爾斯表示，整個北極圈內的需求都在成長，「我們將看到更多地面站、看到既有地面站架設更多碟型天線，和看到更多電纜提供備援」。華府顧問業者Space For Earth創辦人馬許表示，「極軌衛星的好處在於它繞過地球的每個角落。當你繞行時，整個地球都在你底下旋轉。」

曾在加拿大軍隊（CAF）擔任北極指揮官的退休上校勒布朗表示，如果中國大陸或俄羅斯發射洲際彈道飛彈，「所有飛彈都將飛越北極點」，「擁有大量監視此地區、且可上傳資訊的感應器，將非常重要」。

衛星 北極 太空

