日版「政府效率部」 最快本周成立

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日媒報導，日本政府計劃最快本周將效仿美國川普政府的「政府效率部」（DOGE），成立專門審核補貼和減稅措施的辦公室，以履行首相高市早苗的「負責任財政支出」承諾。

報導指出，財務大臣片山皋月將執掌這個約30名員工的辦公室，並將與財務省的預算和稅務部門、總務省的地方稅務機構及其他政府部門合作。首次會議排定將在12月初舉行。該辦公室預計明年正式上路，並開始審核特別稅和補貼政策。

高市所屬自民黨與執政聯盟夥伴日本維新會的聯盟協議內容，便包含呼籲成立政府效率辦公室，維新會資深議員遠藤敬預料也將參與該辦公室會議。維新會過去已推動刪除為了政策目標所實施的特別稅。

財務省數據顯示，2023年度這些措施的稅額減免共2.9兆日圓（185億美元），其中為了鼓勵調漲薪資和研發的減稅額，就占了約1.7兆日圓。批評特別稅措施的人士表示，由於符合資格的公司未公開上市，導致這些措施的成本效率不透明，且可能重複補助。該辦公室也將審核支持跨年度計畫所成立的特殊目的政府基金。這類基金在疫情期間暴增。截至2022年度的總規模達到約16.6兆日圓。

