準備推翻馬杜洛？美傳對委內瑞拉有新行動

隨著川普政府加大對委內瑞拉總統馬杜洛政府的施壓力道，路透廿二日引述四位美國官員報導，美國準備好在接下來幾天對委發動新一階段行動。一位美國高官說，未排除任何手段的可能性；另兩位官員說，考慮中選項包括試圖推翻馬杜洛。

路透無法確定新行動的確切時間或範圍，也無法得知美國總統川普是否已做出動手的最後決定。五角大廈將路透相關提問轉交白宮，美國中情局（ＣＩＡ）則婉拒置評；委內瑞拉通訊部未立即回覆置評請求。

法新社廿三日報導引述法國等國官員和消息人士報導，法國、荷蘭和英國已開始限制與華府分享加勒比海地區相關情資，因為擔心可能被用於在自己國家認定為違法的打擊行動。

美軍自九月以來多次在拉美打擊疑似運毒船，川普十七日也拒絕排除對委派出地面部隊的可能性。

另據華盛頓郵報廿二日報導，幾位知情人士透露，白宮最近提出一項構想，要派美國軍機在委內瑞拉首都卡拉卡斯空投傳單從事心理戰，以進一步施壓馬杜洛並慫恿他流亡，可能最快當地時間廿三日行動，即馬杜洛六十三歲生日。但該行動還未獲得授權。

上述傳單預料包含美國對馬杜洛五千萬美元懸賞金的資訊。華郵說，其意在加劇馬杜洛下台壓力或為委內瑞拉反對派壯膽，而不直接攻擊該國。在潛在軍事行動前投放傳單是標準心理戰戰術，二○○三年美軍入侵伊拉克前也曾在該國空投傳單。

一位川普政府高官向路透說，川普已準備動用美國一切力量，阻止毒品流入美國並將犯嫌繩之以法。美國官員透露，美方計畫廿四日以涉嫌輸入非法毒品到美國為由，將「太陽集團」列為外國恐怖組織（ＦＴＯ）。川普政府指控馬杜洛領導該集團，但馬杜洛否認。

美國國防部長赫塞斯本月稍早說，太陽集團列為ＦＴＯ「為美國帶來許多新選項」。川普曾說，這將允許美國打擊在委內瑞拉的馬杜洛資產和基礎設施，但表態可能願意尋求會談來找到外交解決方案。

馬杜洛上周稍早說，兩國分歧應透過外交解決，願意與有興趣者會對面會談。

兩位美國官員透露美委間有對話。目前不清楚這是否影響美國軍事行動的時程或規模。

路透指，美軍規模遠超委軍。鑒於當前現實，馬杜洛政府正考慮幾個替代策略以防美國入侵，包括可能採取遊擊隊式回應。