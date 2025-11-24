聽新聞
0:00 / 0:00

美FAA示警 6航空暫停委航班

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

法新社廿二日報導，美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）廿一日對主要航空公司示警，飛越委內瑞拉面臨「潛在的危險情況」後，六家國際航空公司廿二日取消往返委內瑞拉的航班。

委內瑞拉航空公司協會（ＡＬＡＶ）主席德羅多沙說，上述六家是巴西的高爾航空（Gol）、哥倫比亞的哥倫比亞航空、「千里達及托巴哥共和國」的加勒比海航空、智利的南美航空（ＬＡＴＡＭ）、西班牙的伊比利亞航空及葡萄牙的ＴＡＰ葡萄牙航空。她未具體說明將停飛多久。

美國「福特號」航艦打擊群十六日已抵達加勒比海，與至少七艘其他軍艦、一艘核潛艦及Ｆ-３５戰機會合。ＦＡＡ廿一日警告在委內瑞拉領空飛行的民用飛機，由於美國在該區域大規模集結兵力，當地存在「軍事活動升高」危險性。

ＦＡＡ表示，委內瑞拉境內或周邊安全情勢惡化及軍事活動升高，此區飛機應提高警覺，「這些威脅可能會對所有高度的飛機構成潛在風險，包括在飛越期間、航班的到場與離場階段，機場與地面上飛機也可能受波及」。

ＴＡＰ葡萄牙航空已向路透證實，取消表定廿二和廿五日從委內瑞拉卡拉卡斯起飛的航班，該決定是依照美國航空主管機構發布的資訊，即並不保證委內瑞拉空域安全條件。伊比利亞航空說，廿四日起將取消飛往卡拉卡斯的航班直到另行通知，會評估情況來決定何時復飛。

哥倫比亞民航局聲明，卡拉卡斯附近邁格狄亞機場所在地區由於安全條件惡化和區域軍事活動增加，飛航存在潛在風險。巴拿馬航空、西班牙歐羅巴航空和Plus Ultra航空、 土耳其航空、委內瑞拉萊索托航空仍維持營運。此外，根據航班追蹤網站「Flightradar24」，南美航空原定廿三日飛往哥倫比亞首都波哥大的航班也取消。

美國 委內瑞拉 航空公司

延伸閱讀

美FAA警告「飛越委內瑞拉」有風險！多家航空叫停航班 傳美將採新行動

COP30直擊／哥倫比亞突襲反對、主席脫稿談化石燃料 峰會延一天終落幕

【專家之眼】川普會下令攻打委內瑞拉嗎？

傳川普批准CIA對委內瑞拉出手！可能秘密任務曝光

相關新聞

準備推翻馬杜洛？美傳對委內瑞拉有新行動

隨著川普政府加大對委內瑞拉總統馬杜洛政府的施壓力道，路透廿二日引述四位美國官員報導，美國準備好在接下來幾天對委發動新一階...

美FAA示警 6航空暫停委航班

法新社廿二日報導，美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）廿一日對主要航空公司示警，飛越委內瑞拉面臨「潛在的危險情況」後，六家國際航空...

美智庫：祭經濟、外交與軍事多元措施 用「組合拳」嚇阻大陸攻台

美國智庫蘭德公司（RAND）11月初發布「中國突發事件之經濟嚇阻」報告，提到嚇阻中國大陸攻台是美國及其盟友安全規畫的核心...

緬甸掃蕩詐騙中心5天逮捕近1600人 觀察家：只是表面功夫

緬甸軍方今天表示，在為期5天、針對臨近泰國邊界的一個惡名昭彰網路詐騙中心的掃蕩行動中，已逮捕近1600名外國公民。但部分...

丟坑裡吃垃圾、綁樹幹餓肚子…俄軍隊酷刑頻傳 涉案指揮官遭公布姓名

「他們『歸零』了我的孩子」，塔季揚娜·貝科娃（Tatjana Bykowa）在一段影片中悲痛地說道。她說，她的兒子安德烈被指揮官殺害。她說出了這些指揮官的名字...

星鏈在俄烏戰表現震驚北京！陸模擬壓制台灣星鏈 結果曝光

南華早報報導，俄烏戰爭爆發之際，世界首富馬斯克旗下的星鏈衛星一度讓俄軍的電子干擾失靈而失去優勢，這起事件震驚北京在內的全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。