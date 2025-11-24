聽新聞
美FAA示警 6航空暫停委航班
法新社廿二日報導，美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）廿一日對主要航空公司示警，飛越委內瑞拉面臨「潛在的危險情況」後，六家國際航空公司廿二日取消往返委內瑞拉的航班。
委內瑞拉航空公司協會（ＡＬＡＶ）主席德羅多沙說，上述六家是巴西的高爾航空（Gol）、哥倫比亞的哥倫比亞航空、「千里達及托巴哥共和國」的加勒比海航空、智利的南美航空（ＬＡＴＡＭ）、西班牙的伊比利亞航空及葡萄牙的ＴＡＰ葡萄牙航空。她未具體說明將停飛多久。
美國「福特號」航艦打擊群十六日已抵達加勒比海，與至少七艘其他軍艦、一艘核潛艦及Ｆ-３５戰機會合。ＦＡＡ廿一日警告在委內瑞拉領空飛行的民用飛機，由於美國在該區域大規模集結兵力，當地存在「軍事活動升高」危險性。
ＦＡＡ表示，委內瑞拉境內或周邊安全情勢惡化及軍事活動升高，此區飛機應提高警覺，「這些威脅可能會對所有高度的飛機構成潛在風險，包括在飛越期間、航班的到場與離場階段，機場與地面上飛機也可能受波及」。
ＴＡＰ葡萄牙航空已向路透證實，取消表定廿二和廿五日從委內瑞拉卡拉卡斯起飛的航班，該決定是依照美國航空主管機構發布的資訊，即並不保證委內瑞拉空域安全條件。伊比利亞航空說，廿四日起將取消飛往卡拉卡斯的航班直到另行通知，會評估情況來決定何時復飛。
哥倫比亞民航局聲明，卡拉卡斯附近邁格狄亞機場所在地區由於安全條件惡化和區域軍事活動增加，飛航存在潛在風險。巴拿馬航空、西班牙歐羅巴航空和Plus Ultra航空、 土耳其航空、委內瑞拉萊索托航空仍維持營運。此外，根據航班追蹤網站「Flightradar24」，南美航空原定廿三日飛往哥倫比亞首都波哥大的航班也取消。
