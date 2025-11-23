南韓國防部將搬回龍山原址 搬遷費估達5.2億

快訊

中央社／ 首爾23日專電

隨著李在明政府規劃將韓國總統辦公室遷回青瓦台，韓國國防部預計也將在明年搬回總統辦公室目前使用的龍山大樓，國防部也為此申請追加238.6億韓元（約新台幣5.2億元）預算。

韓聯社引述國會消息報導，國防部今天向國會提議為明年國防部預算增加238.6億韓元，用以搬遷國防部與合同參謀本部，其中包括用於網路、電腦、會議室影像裝備等網路相關費用的133億韓元，用於設施維護的65.6億韓元，以及搬遷費用40億韓元。

青瓦台前稱景武台，位於首爾市鐘路區，自1948年起為總統辦公與官邸所在地，曾歷經火災燒毀重建，後改名青瓦台。但前總統尹錫悅2022年當選時，宣布將總統辦公室轉移至位於首爾龍山區的國防部大樓原址，青瓦台也開放給一般民眾參觀。

在尹錫悅因戒嚴事件被彈劾下台後，新上任的總統李在明便決定將總統辦公室遷回青瓦台，在尹錫悅花費上億元搬出青瓦台後，李在明政府推估可能在今年底再次搬回青瓦台。

韓國國防部2022年5月在尹錫悅政府上任後，就從自2003年開始使用的10層大樓，搬遷至旁邊的合同參謀本部大樓，共用大樓至今已超過3年。因為空間不足，國防部的部分部門及直屬部隊不得已分散在大樓內或其他各處。

尹錫悅政府雖打算斥資約2400億韓元，新建合同參謀本部大樓，但最後因戒嚴事件、政權交替等狀況而不了了之。國防部人士表示，待總統辦公室搬遷回青瓦台後，國防部應該也會搬回原本的大樓，現在所在大樓則完全歸還合同參謀本部使用。

