快訊

未來1周2波東北季風接力影響…明晚水氣增加 周三最冷「低溫僅14度」

基隆老漁民點燃鞭炮重傷亡 居民懷疑生活出狀況：一天來廟裡10多次

緬甸掃蕩詐騙中心5天逮捕近1600人 觀察家：只是表面功夫

中央社／ 仰光23日綜合外電報導
緬甸軍方表示，在為期5天、針對臨近泰國邊界的一個惡名昭彰網路詐騙中心的掃蕩行動中，已逮捕近1600名外國公民。示意圖／AI生成
緬甸軍方表示，在為期5天、針對臨近泰國邊界的一個惡名昭彰網路詐騙中心的掃蕩行動中，已逮捕近1600名外國公民。示意圖／AI生成

緬甸軍方今天表示，在為期5天、針對臨近泰國邊界的一個惡名昭彰網路詐騙中心的掃蕩行動中，已逮捕近1600名外國公民。但部分觀察家認為，上月開始的加碼掃蕩行動只是表面功夫。

法新社報導，在飽受戰亂蹂躪的緬甸，大規模的詐騙園區如雨後春筍般湧現邊境地區，裡面聚集的詐騙人員利用愛情或商業詐騙手法，每年騙取網路使用者數百億美元。

長期以來，緬甸軍政府被指對這個非法產業睜一隻眼、閉一隻眼。專家指出，在主要軍事支持國中國的施壓下，軍政府自今年2月起展開打擊行動，並大肆宣傳。

部分觀察家認為，上月開始的加碼取締行動其實只是一種表面功夫，旨在做出回應北京壓力的姿態，但又不至於重創軍政府民兵盟友獲利的生意。

國營媒體緬甸環球新光報（Global New Light ofMyanmar）報導，軍政府在最新公布的統計中聲稱，從11月18日至22日掃蕩水溝谷賭博與詐騙中心時，「逮捕了1590名非法入境的外國公民」。

報導中指出：「此外，當局查獲2893台電腦、21750支手機、101台星鏈（Starlink）衛星接收器、21台路由器，以及大量用於網路詐騙與賭博活動的工業材料。」

自2021年政變引發內戰以來，由大量自願工人以及被拐騙的外國人組成的詐騙中心，在緬甸管控鬆散的邊境地區迅速增多。

分析人士指出，儘管中國是軍政府的主要軍事支持者，但北京對詐騙活動日益猖獗、甚至波及中國公民的行為感到愈來愈憤怒。

聯合國報告顯示，僅東南亞與東亞地區的詐騙受害者，2023年的損失就高達370億美元；報告稱，全球損失可能「遠超此數」。

詐騙 緬甸

延伸閱讀

馬斯克「星鏈」淪詐騙集團工具 緬甸全國使用率驟降

受贈緬甸寶石畫 鄭麗文驚嘆：栩栩如生

KK園區主謀被押解回中／佘智江登機前微笑 下機時腿軟

引渡緬甸KK園區主謀佘智江 於曼谷機場移交中國大陸警方

相關新聞

丟坑裡吃垃圾、綁樹幹餓肚子…俄軍隊酷刑頻傳 涉案指揮官遭公布姓名

「他們『歸零』了我的孩子」，塔季揚娜·貝科娃（Tatjana Bykowa）在一段影片中悲痛地說道。她說，她的兒子安德烈被指揮官殺害。她說出了這些指揮官的名字...

緬甸掃蕩詐騙中心5天逮捕近1600人 觀察家：只是表面功夫

緬甸軍方今天表示，在為期5天、針對臨近泰國邊界的一個惡名昭彰網路詐騙中心的掃蕩行動中，已逮捕近1600名外國公民。但部分...

星鏈在俄烏戰表現震驚北京！陸模擬壓制台灣星鏈 結果曝光

南華早報報導，俄烏戰爭爆發之際，世界首富馬斯克旗下的星鏈衛星一度讓俄軍的電子干擾失靈而失去優勢，這起事件震驚北京在內的全...

以軍空襲加薩釀21死 以哈互控違反停火協議

加薩民防機構表示，以色列今天發動多次空襲，造成21人喪命、數十人受傷。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）與以色列...

不明無人機現蹤荷蘭愛因霍芬機場 一度暫停航班起降

荷蘭國防部長布瑞克曼（Ruben Brekelmans）在社群平台X貼文說，荷蘭南部愛因霍芬機場（Eindhoven A...

聽過知識架構師嗎？AI搶了你的工作 也催生10種新職位

知識架構師、協作工程師、對話設計師、人機協作主管……如果你從未聽過這些職稱，那是因為它們才剛出現在要以AI推動業務的企業裡。AI不是只會搶走工作，也在催生出新職位。華盛頓郵報列舉其中10種，作為新工作時代下求職者轉換跑道的指引。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。