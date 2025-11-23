憂美軍對委內瑞拉行動違法 傳法荷英限制情報分享

快訊

中央社／ 巴黎23日綜合外電報導

觀察家表示，美軍對委內瑞拉涉嫌販運毒品者的行動，以及美國總統川普揚言對委國政權發動地面攻擊，令法國荷蘭英國憂心忡忡，開始限制與華府分享加勒比海地區相關情資。

根據法新社訪問到的官員與消息人士，這3個國家這麼做，是因為擔心相關情報可能用於在自己國家會被認定違法的打擊行動。

英、法、荷在加勒比海地區擁有戰略要地，英國仍保有幾塊源自殖民時代的海外領土，而馬丁尼閣島（Martinique）、瓜德羅普島（Guadeloupe）及位於南美洲本土的法屬圭亞那（French Guiana）已是法國的一部分。

阿魯巴島（Aruba）、波納爾島（Bonaire）及古拉索島（Curacao）屬於荷蘭王國，這3座島嶼合稱「ABC群島」，都靠近委內瑞拉。

一名要求匿名的法國軍官表示：「荷蘭擔心他們的ABC群島…這些島嶼距離委內瑞拉海岸約50公里。」另一名也要求匿名的歐洲軍事圈消息人士補充道，萬一發生戰爭，它們將首當其衝。

委內瑞拉指控美國集結軍力，包括部署航空母艦打擊群、軍艦及多架匿蹤戰機，是在圖謀讓委內瑞拉政權更替。華府指控委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）領導「恐怖份子」販毒集團，馬杜洛否認指控。

根據法新社彙整的公開數據，自今年9月以來，美軍在國際水域空襲被控運毒的船隻，已造成至少83人死亡。美國並未公布任何細節，可用以佐證其在加勒比海及東太平洋地區20多次空襲中鎖定的目標是毒品販子。

川普（Donald Trump）曾說他認為馬杜洛氣數將盡，並於17日拒絕排除派出地面部隊的可能性，但川普也說願意與馬杜洛對話。

多名消息人士指出，在面臨川普堅決的態度且選擇有限的情況下，荷、法、英3國決定停止與華府分享特定情報。

荷蘭情報與安全總局（AIVD）局長阿克布姆（ErikAkerboom）接受「民眾報」（De Volkskrant）訪問時表示：「我們對於將本機關的服務政治化及侵害人權特別保持警覺。」

法國反毒辦公室（OFAST）負責人祖拉斯（DimitriZoulas）接受加勒比海廣播電台（RCI）訪問時則說：「在目前情勢下，如果有情報可能成為對船隻發動軍事打擊的依據，沒有任何歐洲國家，包括法國，會向美方提供這類作戰情報。」

這項立場未獲法國當局公開證實，不過一名維安消息人士說：「百分之百可以確定，歐洲人目前未提供美國任何可能引發打擊的情報。」

英國「泰晤士報」（The Times）報導，英格蘭及威爾斯檢察總長赫默（Richard Hermer）告訴官員，基於川普可能在加勒比海「暗殺」毒販的疑慮，應暫停分享情報。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）本月稍早駁斥英國停止分享這類情報的報導，直指其為「假新聞」。

委內瑞拉 美國 法國 荷蘭 英國

