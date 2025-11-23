泰國南部暴雨成災 馬來西亞遊客受困災區飯店待救援

快訊

中央社／ 曼谷23日專電
泰國南部的宋卡府合艾暴雨成災，因當地排水系統無法負荷龐大雨量，多地發生嚴重水災，導致許多遊客受困飯店。圖／路透社
泰國南部的宋卡府合艾暴雨成災，因當地排水系統無法負荷龐大雨量，多地發生嚴重水災，導致許多遊客受困飯店。圖／路透社

泰國南部的宋卡府合艾暴雨成災，因當地排水系統無法負荷龐大雨量，多地發生嚴重水災，導致許多遊客受困飯店。泰國總理阿努廷已飛往合艾勘災，並指示全力救災，當局也已安排卡車接送遊客至機場。

泰國政府今天表示，由於持續降雨，泰國南部大部分地區的水位仍持續上升，目前共計10府約147萬人受到影響，其中宋卡府的合艾（Hat Yai）淹水災情相當嚴重，「曼谷郵報」（Bangkok Post）報導，目前有逾1000名遊客滯留在合艾機場和合艾市區的飯店，政府已提供援助並調派大型卡車協助載運民眾。

泰國觀光暨體育部阿塔空（AtthakornSirilatthayakorn）昨晚視察合艾機場，並表示，由於嚴重洪災導致前往市中心的交通困難，約有1000名旅客無法離開機場。他表示，機場管理部門已向滯留旅客提供食物、飲用水、急救用品等必需品。

泰國公共電視台（Thai PBS）則指出，許多受困在合艾市區飯店的遊客來自馬來西亞，他們抱怨飯店廚房和附近的便利商店也因淹水而關閉，且因水流湍急，離開飯店購買食物和水也變得困難又危險。

合艾是馬來西亞人出遊的熱門目的地，馬來西亞駐宋卡領事館23日發聲明表示，所有受困在合艾飯店的大馬公民在各自酒店大廳集合等候，當局將展開救援行動，並呼籲暫時不要前往發生洪災的泰南旅遊。

泰國觀光暨體育部常務秘書納芮雅（NatthriyaThaweevong）今天則說，她已與農業部和交通部協調，安排船隻或卡車將遊客從飯店送至合艾機場。目前合艾機場仍開放，但除大型卡車外，其他車輛均無法通行。

民族報（The Nation）報導，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）繼昨天到合艾勘災後，今天下午會再到合艾，了解淹水情況並指揮救災工作。他向媒體表示，博他崙府（Phatthalung）和宋卡府是受災最嚴重的地區，合艾由於地勢低窪，水災嚴重。

阿努廷補充，南部的洪災與其他地區不同，若沒有進一步降雨，南部的水通常會在3到4天內排入大海，但據他所悉，未來2天內可能會有另一場暴雨來襲，這可能使災情更加惡化。

