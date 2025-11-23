快訊

武嶺看日出遇意外！19歲女大生騎車自撞護欄 跌落邊坡送醫不治

陸使館引聯合國憲章暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

鄭麗文嘉義參香受熱烈簇擁 未鬆口縣市長布局：純參拜行程

分裂陰影籠罩下 波士尼亞塞裔選舉領導人

中央社／ 波士尼亞與赫塞哥維納巴尼亞盧卡23日電

波士尼亞與赫塞哥維納境內的塞爾維亞裔選民今天將投票選出接替其半自治政治實體領袖杜迪克的人選。杜迪克因違抗國際和平特使的決定而遭到免職。

法新社報導，波士尼亞塞裔共和國（RepublikaSrpska）總統杜迪克（Milorad Dodik）8月因拒不執行監督波士尼亞和平協議的國際特使所作決定，被判有罪並遭到免職。這項協議自1990年代族群衝突結束以來一直維繫著波士尼亞的統一。

提前選舉也意味著在明年10月大選之前，當選人的任期將不到一年。塞裔共和國是波士尼亞與赫塞哥維納境內兩個半自治政治實體之一，另一個是由波士尼亞裔和克羅埃西亞裔共同組成的波赫聯邦（Federationof Bosnia and Herzegovina）。

這次選舉被視為檢驗杜迪克所屬民族主義政黨支持度的關鍵一役，該黨已執政近20年。

約120萬名合格選民可在6位候選人中作出抉擇，其中的熱門人選有兩位。

63歲前內政部長卡蘭（Sinisa Karan）是杜迪克親信和欽點人選。杜迪克目前仍是獨立社會民主聯盟（Alliance of Independent Social Democrats, SNSD）黨魁。

主要在野陣營的塞裔民主黨（Serb Democratic Party,SDS）則推舉相對不具知名度的布蘭努薩（BrankoBlanusa）。這位56歲電機工程學教授多次譴責杜迪克及其政黨涉及貪腐。

這場選舉在國際和平特使、駐波士尼亞與赫塞哥維納高級代表施密特（Christian Schmidt）與杜迪克衝突多年之後舉行。許多分析人士認為，兩人相持不下已將國家推向自1992年至1995年的戰爭結束以來最嚴重政治危機的邊緣。

杜迪克今年稍早因違抗施密特的決策而被定罪，遭到禁止擔任公職6年的處分。與克里姆林宮關係密切的這位66歲領導人拒不接受這項裁決數月後，突然於10月間接受撤職的命運。

歷史學家及外交官索加（Slobodan Soja）認為，今天選舉中的兩位主要對手在「意識形態」上並無明顯分別，他甚至形容兩人都「不得人心、自私而且缺乏責任感」。

索加指出，儘管杜迪克在華府壓力下選擇退位，他依然具有政治影響力。他說：「他的權力沒有遭到絲毫憾動，只會隨著時間而更加壯大。只要繼續領導政黨，他就能夠呼風喚雨。」

今天的選舉於格林威治標準時間上午6時開始投票，將於12小時後結束。

延伸閱讀

催生俄烏和平計畫？路透：川普特使會普亭密友 美政壇浮現質疑

MLB／洋基放棄5名牛棚投手 簽回先發施密特、工具人卡布雷拉

川普現在就要和平！FT：美特使向烏克蘭與歐洲發最後通牒 幾乎沒得談

美烏克蘭特使凱洛格傳明年1月離任 烏克蘭失去重要支持者

相關新聞

星鏈在俄烏戰表現震驚北京！陸模擬壓制台灣星鏈 結果曝光

南華早報報導，俄烏戰爭爆發之際，世界首富馬斯克旗下的星鏈衛星一度讓俄軍的電子干擾失靈而失去優勢，這起事件震驚北京在內的全...

以軍空襲加薩釀21死 以哈互控違反停火協議

加薩民防機構表示，以色列今天發動多次空襲，造成21人喪命、數十人受傷。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）與以色列...

不明無人機現蹤荷蘭愛因霍芬機場 一度暫停航班起降

荷蘭國防部長布瑞克曼（Ruben Brekelmans）在社群平台X貼文說，荷蘭南部愛因霍芬機場（Eindhoven A...

聽過知識架構師嗎？AI搶了你的工作 也催生10種新職位

知識架構師、協作工程師、對話設計師、人機協作主管……如果你從未聽過這些職稱，那是因為它們才剛出現在要以AI推動業務的企業裡。AI不是只會搶走工作，也在催生出新職位。華盛頓郵報列舉其中10種，作為新工作時代下求職者轉換跑道的指引。

巴西前總統波索納洛遭拘留 法官憂利用守夜活動潛逃

巴西前總統波索納洛因發動政變未遂定罪，並在上訴期間遭居家軟禁，但最高法院擔心他試圖藉助兒子號召的守夜活動逃脫，認定其風險...

巴西前總統波索納洛破壞電子腳鐐遭拘留 引政治爭議

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因涉嫌破壞電子監控腳鐐，今天清晨在首都巴西利亞被聯邦警察逮捕，最高法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。