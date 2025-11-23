加拿大及德國總理G20場邊會面 討論烏克蘭與加薩局勢

加拿大與德國今天發表聯合聲明表示，加拿大總理卡尼與德國總理梅爾茨在南非舉行的20國集團（G20）高峰會場邊，討論了烏克蘭戰爭及加薩局勢等議題。

路透社報導，兩國領袖重申對烏克蘭的支持，並強調任何協議都必須讓烏克蘭當局直接參與、保障其基本利益，同時納入具體安全保障措施。

針對加薩走廊（Gaza Strip）議題，卡尼（MarkCarney）與梅爾茨（Friedrich Merz）重申支持「全面和平計畫」（Comprehensive Peace Plan），好讓戰爭結束。兩人也同意讓大規模人道援助順利進入加薩的重要性。

兩國領袖並討論了在關鍵礦產、潔淨能源、人工智慧（AI）、航太及國防等領域的合作。