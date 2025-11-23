加拿大及德國總理G20場邊會面 討論烏克蘭與加薩局勢
加拿大與德國今天發表聯合聲明表示，加拿大總理卡尼與德國總理梅爾茨在南非舉行的20國集團（G20）高峰會場邊，討論了烏克蘭戰爭及加薩局勢等議題。
路透社報導，兩國領袖重申對烏克蘭的支持，並強調任何協議都必須讓烏克蘭當局直接參與、保障其基本利益，同時納入具體安全保障措施。
針對加薩走廊（Gaza Strip）議題，卡尼（MarkCarney）與梅爾茨（Friedrich Merz）重申支持「全面和平計畫」（Comprehensive Peace Plan），好讓戰爭結束。兩人也同意讓大規模人道援助順利進入加薩的重要性。
兩國領袖並討論了在關鍵礦產、潔淨能源、人工智慧（AI）、航太及國防等領域的合作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言