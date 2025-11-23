協助死亡法爭議未歇 斯洛維尼亞將二度公投

斯洛維尼亞今天將再次公投，決定是要讓協助死亡法生效，還是要因反對者的連署而暫停。

包括奧地利、比利時、荷蘭與瑞士在內的多個歐洲國家，已允許絕症患者在醫療協助下結束生命。

2024年公投支持協助死亡後，斯洛維尼亞國會今年7月通過這項法律。

但獲天主教會與保守派國會反對黨支持的民間團體，蒐集到4萬6000份要求重啟投票的連署，跨越法定的4萬份門檻，因此必須再次舉辦公投。

除非有過半投票者、且代表至少170萬合格選民中的20%投下反對票，這項法律將自動生效。

投票所將於上午7時開放，12小時後關閉，預計今天晚間將公布部分初步結果。

根據本週主流媒體「每日報」（Dnevnik）基於700名受訪者所公布的民調，約54%民眾支持協助死亡合法化，近31%反對，15%尚未決定。

2024年6月，有55%支持此一法律。

若今天多數選民反對該法，國會12個月內不得再次就同一議題進行表決。