邀親以色列人士演講 印尼最大伊斯蘭組織主席面臨去職

根據路透社查閱的會議紀錄，印尼最大伊斯蘭組織伊士蘭教士聯合會要求其主席辭職。此事緣於他邀請一名以支持以色列著稱的美國學者出席8月的內部活動。

報導指出，根據20日會議的紀錄，伊士蘭教士聯合會（Nahdlatul Ulama）領導層給予主席亞雅（YahyaCholil Staquf）3天時間自行請辭，否則將予以撤職。伊士蘭教士聯合會也是全球最大伊斯蘭組織，擁有約1億名成員。

伊士蘭教士聯合會表示，要求亞雅下台的理由包括他邀請一名「與國際猶太復國主義網絡有關聯人士」參加內部活動，以及疑似財務管理不當。

自從2021年起擔任主席的亞雅沒有回應路透社的置評請求。

根據當地媒體報導，亞雅今天表示，他的任期為5年，不會辭職，且召開該次會議的領導人並無權撤換他。

伊士蘭教士聯合會副秘書長納吉（Najib Azca）告訴路透社，此次決定與亞雅邀請前美國官員及學者柏柯維茲（Peter Berkowitz）參與8月培訓活動有關。

亞雅已就這項邀請表達歉意，強調自己疏於查核柏柯維茲的背景，並譴責以色列在加薩的「殘暴種族滅絕行徑」。

根據柏柯維茲的網站，他時常發表支持以色列在加薩軍事行動的文章，包括9月一篇旨在駁斥對以色列進行種族滅絕指控的文章。

柏柯維茲沒有立即回覆路透社於非辦公時間所發出的請求置評郵件。