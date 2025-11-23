星鏈在俄烏戰表現震驚北京！陸模擬壓制台灣星鏈 結果曝光

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一枚SpaceX「獵鷹9號」火箭於2021年11月13日從美國佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地升空。SpaceX當天從佛州發射53枚星鏈衛星，進一步擴大其近地軌道衛星星座。美聯社
南華早報報導，俄烏戰爭爆發之際，世界首富馬斯克旗下的星鏈衛星一度讓俄軍的電子干擾失靈而失去優勢，這起事件震驚北京在內的全球軍事圈。現在，中國大陸有一項最新研究，專門模擬解放軍在台海戰爭中如何有效干擾星鏈馳援台灣，結果顯示，至少需要出動1000至2000架搭載干擾器的無人機才足以形成全面壓制台灣的干擾網。

2022年俄羅斯入侵烏克蘭時，基輔第一時間向馬斯克求援，要求提供太空探索科技公司（SpaceX）星鏈衛星網路（Starlink）。數日內，成千上萬台終端器送抵烏克蘭前線，儘管莫斯科起初試圖干擾星鏈訊號，但當SpaceX悄悄更新軟體並重新配置星鏈星座（Starlink constellation）後，許多俄軍干擾器瞬間失效。

這起事件震撼全球軍事圈，尤其讓北京震驚，也令中方重新評估如何在可能的台海戰爭中有效執行電子戰。

對此，中國浙江大學與北京理工大學研究團隊11月初在中國期刊《系統工程與電子技術》發表一項研究，提出迄今最完整的公開分析，探討若要在戰時封鎖台灣等區域的星鏈覆蓋，需要多大規模的電子戰資源。北京理工大學是中國國防科學研究的重要單位。

研究認為，由於星鏈採用低軌大量衛星、跳頻、自適應等通訊模式，傳統地面干擾方式已不足以有效壓制。

研究利用星鏈實際數據套用模擬在中國東部上空12小時的動態分布，測算干擾訊號傳播與覆蓋範圍。結果顯示，要反制星鏈只能採取「分布式干擾」策略，也就是部署數百甚至上千個小型、同步的空中干擾器，搭載於無人機、氣球或飛機，進而在戰場上形成一道電磁屏障。

在使用功率較高的窄角干擾設備、並以約7公里間距布設的情況下，每個干擾節點平均可壓制約38.5平方公里的星鏈連線。以台灣約3.6萬平方公里的面積推算，全面壓制至少需935個同步運作的干擾節點。

若改用較低成本、功率較弱的設備，所需無人機數量將增加至約2000架。研究團隊指出，這些數字尚未納入地形遮蔽、備援節點、以及星鏈持續升級的抗干擾能力，實際需求可能更高。

研究團隊坦言，由於星鏈多項核心技術屬於保密資訊，目前的模擬仍屬初步評估。

