快訊

范冰冰奪影后 陸網感嘆：金馬仍是華語電影第一獎

雷達脫鎖、維修後勤斷炊 海軍沱江艦交艦後麻煩才開始

《俠盜獵車手VI》延期後又想移植Switch 2！「正在測試中」外媒曝可能性

美抵制G20南非峰會 各國仍於開幕即通過領袖宣言

中央社／ 約翰尼斯堡22日綜合外電報導

20國集團（G20）各國領袖今天在南非召開峰會，打破以往慣例，罕見於峰會開幕時便通過領袖宣言，即便美國因與主辦國爆發外交齟齬而抵制這場2天的會議。

過去G20峰會的宣言通常是在會後才通過。然而，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）發言人馬格溫雅（Vincent Magwenya）今天表示，其他成員國在約翰尼斯堡（Johannesburg）會談一開始便一致通過領袖宣言。

綜合美聯社和路透社報導，這項長達122點的文件呼籲國際社會在氣候災害、主權債務等對低收入國家影響尤深的議題上採取更積極行動，南非方面並視此為非洲首次主辦G20峰會的外交成果。

馬格溫雅表示，宣言內容「已無法再重新談判」，強調各國歷經一整年的協商才達成共識，而會前一週的討論「尤為激烈」。由於宣言採取了華府方面反對的措辭，外界認為，這反映出兩國政府在此事件上的緊繃關係。

南非官員指出，美國不僅缺席，還曾向南非施壓，要求在沒有美方代表出席的情況下不要通過領袖宣言。

然而，儘管南非方面主張宣言獲一致通過，阿根廷卻公開表示未替該文件背書。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）為展現對川普的支持而缺席此次峰會，該國由外交部長季里諾（PabloQuirno）代表出席。季里諾說，阿根廷關切宣言在地緣政治議題上的敘述方式，特別是對中東衝突的處理「未能充分反映其複雜性」。

宣言僅在一處提及中東情勢，內容為成員承諾致力於在「被占領的巴勒斯坦領土」推動公正、全面且持久的和平。

全球第一大經濟體美國之所以缺席本屆峰會，一是因為川普稱南非對具有歐洲血統的南非白人（Afrikaner）發動暴力迫害，二是因為川普政府反對南非把本屆G20議程聚焦在氣候變遷與不平等這方面議題上。

南非與美國的緊張關係，也延伸至G20主席國交接問題。

由於美國是2026年的G20主辦國，拉瑪佛沙對外表示，美方缺席情況下，不得不將輪值主席交接給「空位」。

南非總統府並重申，拒絕美國提出由美國代辦出席G20輪值主席國交接儀式的建議。

發言人馬格溫雅表示：「總統不會將G20輪值主席國職權交接給大使館的低階官員。這違反外交禮儀，絕不會被接受。」他並說：「美國選擇杯葛此次峰會，這是他們自己的選擇，也是他們的特權。」

G20峰會

延伸閱讀

美提俄烏和平計畫逼基輔讓步 川普：非最終方案

美國俄烏和平方案需補強　歐洲挺基輔爭取更好條件

投顧觀點／中信陳豊丰：盤勢未反轉

聯準會內部分歧擴大 川普就算換掉鮑爾 也未必能如願降息…

相關新聞

巴西前總統波索納洛破壞電子腳鐐遭拘留 引政治爭議

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因涉嫌破壞電子監控腳鐐，今天清晨在首都巴西利亞被聯邦警察逮捕，最高法院...

不明無人機現蹤荷蘭愛因霍芬機場 一度暫停航班起降

荷蘭國防部長布瑞克曼（Ruben Brekelmans）在社群平台X貼文說，荷蘭南部愛因霍芬機場（Eindhoven A...

聽過知識架構師嗎？AI搶了你的工作 也催生10種新職位

知識架構師、協作工程師、對話設計師、人機協作主管……如果你從未聽過這些職稱，那是因為它們才剛出現在要以AI推動業務的企業裡。AI不是只會搶走工作，也在催生出新職位。華盛頓郵報列舉其中10種，作為新工作時代下求職者轉換跑道的指引。

巴西前總統波索納洛遭拘留 法官憂利用守夜活動潛逃

巴西前總統波索納洛因發動政變未遂定罪，並在上訴期間遭居家軟禁，但最高法院擔心他試圖藉助兒子號召的守夜活動逃脫，認定其風險...

G20草擬宣言 保護關鍵礦產 暗指大陸實施的出口限制

二十國集團（G20）峰會於22~23日在南非舉行，根據彭博看到的宣言草案，G20將呼籲加強對關鍵礦產保護，使其免受單邊貿...

助打撈2軍機 美華盛頓號赴南海

大陸半官方智庫「南海戰略態勢感知」（SCSPI）在微博發布最新航跡圖，指美國海軍「尼米茲號」航空母艦十七日穿越菲律賓民都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。