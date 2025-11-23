G20面臨地緣政治裂痕 經濟危機因應角色受威脅

中央社／ 約翰尼斯堡22日綜合外電報導

美國缺席情況下，各國領袖今天在南非20國集團（G20峰會警告，地緣政治裂痕威脅到G20在解決經濟危機方面的角色。

法新社報導，G20首度在非洲舉行峰會。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在開幕致詞時表示：「我們面對重大挑戰，在座各方卻難以共同解決這些危機。」

他警告，國際合作出現裂痕下，「G20或許已走到一個週期的盡頭」。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）也同意：「毫無疑問，前方道路困難重重。」他強調：「我們必須重新找回建設性角色，以因應當前全球挑戰。」

不過，峰會東道主、南非總統拉瑪佛沙（CyrilRamaphosa）主張，G20依然是國際合作的關鍵。他說：「G20凸顯多邊主義的重要性，並體認到我們面臨的種種挑戰唯有透過合作、協調與夥伴關係才能化解。」

G20由19個國家、歐洲聯盟（European Union）及非洲聯盟（African Union）組成，合計占全球國內生產毛額（GDP）的85%，人口則約占全球2/3。

本次約翰尼斯堡（Johannesburg）峰會因美國抵制而蒙上陰影。中國由國務院總理李強代表出席，國家主席習近平並未現身；俄羅斯則由克里姆林宮官員歐雷希金（Maxim Oreshkin）代表總統普丁（VladimirPutin）參加，普丁因受到國際刑事法院（ICC）通緝而未與會。

與會領袖通過峰會聯合宣言，內容涵蓋氣候、能源、債務永續、關鍵礦產協議，並共同呼籲在烏克蘭、剛果民主共和國、蘇丹以及「被占領的巴勒斯坦領土」落實「公正」的和平。

