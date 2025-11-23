說好的針鋒相對呢？川普白宮會曼達尼 大讚「我們有共識」

美國總統川普廿一日與紐約市長當選人曼達尼在白宮橢圓辦公室會面。在曼達尼宣布參選後，雙方不時隔空交火，但面對面互動時卻一團和氣。川普對曼達尼的態度出現一八○度大轉變。

華府觀察家原以為，這場會面將火花四射。曼達尼自稱民主社會主義者，川普卻稱他為共產主義者，甚至「瘋子」，更暗示應將這位烏干達出生的紐約客驅逐出境，並在選前公開支持紐約州前州長古莫。不過會面現場氣氛融洽，川普笑容滿面地稱讚曼達尼當選的歷史性勝利，並誇他是「真心希望紐約再次偉大的人」，且「非常理性」。

對曼達尼反對川普政府的移民政策，川普甚至宣稱，若曼達尼當選，以市長身分抗拒美國移民與海關執法局（ＩＣＥ）在紐約市逮捕非法移民罪犯的行動，那聯邦政府勢必會逮捕他。主打進步政策的曼達尼則稱川普是「獨裁者」、「暴君」及「法西斯主義者」，成為美國對抗川普2.0的代表性人物之一。

川、曼閉門會談約廿五分鐘。曼達尼說，兩人異中求同，會談卓有成效，聚焦於對紐約市共同的欣賞及熱愛，與如何解決市民生活負擔能力的問題；川普也說，出乎他意料，兩人對很多事有共識，雙方有一個共通點，即都希望紐約市能成功。

川普提到，兩人談到紐約市的治安和該市需更多住房，尤其曼達尼「剛請紐約一位偉大的警察局長（蒂池）留任」；她也是川普愛女伊凡卡的朋友；川普說，聽到曼達尼對該市的許多看法，這是（兩人）邁出很正面的一步，「我希望幫助、而不是傷害曼達尼」，「我個人絕對會住在他治理的紐約」。

川普表示，希望曼達尼的市政能做得很好，成為「一位真正偉大的市長」，川普政府將予以協助。川普甚至暗示，自己其實有很多觀點與民主社會主義者相同，例如當年的民主黨籍聯邦參議員桑德斯（現為無黨籍）在二○二○年該黨總統初選最後不敵之後當選總統的拜登，但川普「拿到很多原本支持桑德斯的票」。

川普稱讚曼達尼從名不見經傳到登上紐約市長寶座並非易事，他現在有機會為該市做出很大貢獻，該市正處於關鍵的抉擇點；曼達尼將需要聯邦政府的幫忙，而「聯邦政府會提供幫助」。川普相信，曼達尼想做得比前人更好，聯邦政府將為他加油，「我也會為他加油」。

對曼達尼曾給川普貼上的標籤，川普說，自己被叫過比那些更糟的稱呼，「所以並不覺得有那麼侮辱；也許我倆開始合作後，他就會改變主意」。媒體問曼達尼現在是否肯定川普是法西斯主義者時，川普也替他解圍說，「沒關係，你可以說『是』就好，這比解釋還要來得簡單，我不會在意」。