川普2.0首對台軍售 美媒：批准比項目重要

聯合報／ 國際中心／綜合報導

華爾街日報廿日社論寫道，川普政府日前批准對台軍售案，但比軍售項目更重要的在於，這是川普第二任首次的對台軍售。

該社論指出，此前傳言，美國總統川普為了在貿易協議上拉攏中國大陸國家主席習近平而延後對台軍售，然而根據中方的反應調整美國對台軍售只會徒勞無功，向中國的野心讓步，並不會減緩其對台企圖。

該社論還寫道，希望這次軍售只是開端，台灣需更多元的自衛能力，包括更多水雷及無人機等自主無人載具，以打造美國印太司令部司令帕帕羅所言，當共軍企圖越過台海入侵台灣時，將面對的「地獄景象」。

該社論提到，美國國防部長赫塞斯已宣示，川普政府正調整對外軍售程序，以加快交付進度。鑒於台灣的需求迫切，應在台北已向美方採購武器的交付序列中排在第一位；武器系統的更快交付，對協助台灣在二○三○年前達到國防預算占國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之五的目標至關重要。

對中國海軍第三艘航空母艦「福建艦」十一月初入列，該社論視為警訊之一，凸顯北京企圖不只是在台北升起一面中國國旗「五星旗」。華府此時為嚇阻北京而採取行動（批准對台軍售），應予以肯定。

川普 軍售

