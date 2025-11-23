助打撈2軍機 美華盛頓號赴南海

大陸半官方智庫「南海戰略態勢感知」（SCSPI）在微博發布最新航跡圖，指美國海軍「尼米茲號」航空母艦十七日穿越菲律賓民都洛海峽離開南海同一天，「華盛頓號」打擊群經巴士海峽進入南海。

環球網援引美國海軍協會網站報導，截至廿一日，「華盛頓號」航艦打擊群正在打撈兩架美墜毀軍機的地點附近活動。「南海戰略態勢感知」分析，華盛頓號可能是提供美軍打撈船安全維護以及後勤支援，並凸顯美軍在印太地區維持高強度存在的戰略決心。「尼米茲號」航艦返回母港。

根據衛星訊息及船舶自動識別系統資料，華盛頓號航艦攜打擊群─提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦「史莫斯號」與勃克級驅逐艦「米利厄斯號」、「肖普號」等船艦，結束與韓國的聯合海上軍演後，就直奔南海。

尼米茲號於十月廿六日下午在南海國際水域發生罕見雙機半小時內連續墜毀事件，一架MH-60R「海鷹」直升機和一架F/A-18F「超級大黃蜂」戰鬥機在南海相繼墜毀。一度傳言停留當地近半個月的尼米茲號，已藉由水下機器人及探路者級測量船完成定位打撈，但美國海軍第七艦隊發言人科默少校廿日表示，美軍派出「保障級」救援打撈船「薩爾沃號」，正在現場執行打撈行動。