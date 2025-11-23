快訊

金馬62評審內幕／范冰冰拿影后關鍵曝光、7獎項1票之差分勝負

聽新聞
0:00 / 0:00

助打撈2軍機 美華盛頓號赴南海

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸半官方智庫「南海戰略態勢感知」（SCSPI）在微博發布最新航跡圖，指美國海軍「尼米茲號」航空母艦十七日穿越菲律賓民都洛海峽離開南海同一天，「華盛頓號」打擊群經巴士海峽進入南海。

環球網援引美國海軍協會網站報導，截至廿一日，「華盛頓號」航艦打擊群正在打撈兩架美墜毀軍機的地點附近活動。「南海戰略態勢感知」分析，華盛頓號可能是提供美軍打撈船安全維護以及後勤支援，並凸顯美軍在印太地區維持高強度存在的戰略決心。「尼米茲號」航艦返回母港。

根據衛星訊息及船舶自動識別系統資料，華盛頓號航艦攜打擊群─提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦「史莫斯號」與勃克級驅逐艦「米利厄斯號」、「肖普號」等船艦，結束與韓國的聯合海上軍演後，就直奔南海。

尼米茲號於十月廿六日下午在南海國際水域發生罕見雙機半小時內連續墜毀事件，一架MH-60R「海鷹」直升機和一架F/A-18F「超級大黃蜂」戰鬥機在南海相繼墜毀。一度傳言停留當地近半個月的尼米茲號，已藉由水下機器人及探路者級測量船完成定位打撈，但美國海軍第七艦隊發言人科默少校廿日表示，美軍派出「保障級」救援打撈船「薩爾沃號」，正在現場執行打撈行動。

南海 墜機

延伸閱讀

南海專家：中國海軍非獨霸 若多線開戰將分身乏術

反制菲美日演習 中轟炸機編隊巡航南海 環時：打擊力更強

NBA／獨行俠總管被炒後首戰華盛頓傷退 末節反撲仍不敵太陽

「穿心颱」鳳凰北轉撲台！美軍最新預報曝光 可能斜切出海

相關新聞

疑威脅國安 美查比特大陸

全球最大比特幣挖礦機供應商、「比特大陸」近來成為美國聯邦政府跨部門調查的對象，調查其設備是否對美國國家安全構成威脅，甚至...

川普2.0首對台軍售 美媒：批准比項目重要

華爾街日報廿日社論寫道，川普政府日前批准對台軍售案，但比軍售項目更重要的在於，這是川普第二任首次的對台軍售。

助打撈2軍機 美華盛頓號赴南海

大陸半官方智庫「南海戰略態勢感知」（SCSPI）在微博發布最新航跡圖，指美國海軍「尼米茲號」航空母艦十七日穿越菲律賓民都...

說好的針鋒相對呢？川普白宮會曼達尼 大讚「我們有共識」

美國總統川普廿一日與紐約市長當選人曼達尼在白宮橢圓辦公室會面。在曼達尼宣布參選後，雙方不時隔空交火，但面對面互動時卻一團...

巴西前總統波索納洛「有高度潛逃風險」 居家軟禁改拘留

巴西最高法院裁定，前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）有潛逃風險，今天由居家軟禁轉為警方拘留

金正恩曾吐「犬決」姑丈 北韓前大使揭內幕：遺體燒到骨灰不留

2019年9月逃亡至南韓的前北韓駐科威特臨時代理大使劉現祐，本月由東亞日報出版新書「金正恩的祕密金庫」，首次系統性揭露北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。