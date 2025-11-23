G20草擬宣言 保護關鍵礦產 暗指大陸實施的出口限制
二十國集團（G20）峰會於22~23日在南非舉行，根據彭博看到的宣言草案，G20將呼籲加強對關鍵礦產保護，使其免受單邊貿易措施影響，這看似暗指中國大陸於川普貿易戰期間祭出的出口限制。彭博另指出，隨著美國缺席，G20影響力式微，全球協調機制失靈的影響會慢慢顯現。
G20在這份草案中寫道：「我們力求確保關鍵礦產的價值鏈能夠更好地抵禦地緣政治緊張、違反世貿組織（WTO）規則的單邊貿易措施、疫情或自然災害等造成的干擾，並讓更多礦產生產國能夠參與並從價值鏈中獲益。」
今年早些時候，隨著與美國的貿易摩擦升級，大陸將關鍵礦產領域的主導地位「武器化」，實施出口許可證制度，限制全球獲取製造飛彈、手機等設備所需金屬原料的渠道。
前美國貿易談判代表、現任亞洲協會政策研究所副所長柯特勒說：「G20成員在聯合聲明中雖未點名中國大陸，但顯然是在批評大陸不公平、單邊的關鍵礦產政策，這對G20是一個重大突破。這種措辭凸顯了國際社會對北京近期為自身利益擾亂供應鏈行為的深切擔憂。」
去年在巴西舉行的G20峰會宣言中也提到了關鍵礦產，但僅一次而已，當時宣言中呼籲建立「負責任的供應鏈」。今年的草案則專門用一個四點章節闡述該議題，反映出相關緊張局勢的加劇。
草案中包括一份自願性、無約束力的行動藍圖，目的在確保關鍵礦產資源「成為繁榮與可持續發展的推動力」。
此次宣言在習近平缺席的情況下發布，大陸由國務院總理李強代為出席峰會。隨著本周末會議的進行，相關措辭仍可能調整。
華府抵制這次在約翰尼斯堡舉行的G20領袖峰會，並在正式信函中敦促南非不要發布聯合聲明，稱該聲明無法反映美國的觀點。
諷刺的是，美國明年將擔任G20輪值主席國，且會在任期即將結束時，在邁阿密舉行領袖峰會，預計會提出川普政府優先施政的議程，可能包含提倡化石燃料，以及對AI和加密幣更寬鬆的監管措施。對多數成員國來說，明年目標可能更多是維繫與美國的關係，而非在共同挑戰上取得實質進展。
這反映了多邊主義本身的困境，當核心成員國更想維護自身利益，G20就只能在次要議題上將就，指望政治環境最終能有所轉變。
