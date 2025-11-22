巴西前總統波索納洛「有高度潛逃風險」 居家軟禁改拘留
巴西最高法院裁定，前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）有潛逃風險，今天由居家軟禁轉為警方拘留。
波索納洛因密謀政變未遂被判刑27年，但迄今尚未開始服刑。法新社報導，法官莫瑞斯（Alexandre deMoraes）指出，波索納洛雖然尚未開始服刑，但具有「高度潛逃風險」。
裁定指出，波索納洛違反電子監控規定，並計劃於今天由他兒子在其巴西利亞住所外發起示威期間破壞電子腳鐐，因此裁定自居家軟禁轉為警方拘留。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言