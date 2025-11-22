G20峰會約翰尼斯堡登場 南非總統強調多邊主義

快訊

中央社／ 約翰尼斯堡22日綜合外電報導
南非總統拉瑪佛沙。圖／路透社

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天在約翰尼斯堡主持20國集團（G20）峰會開幕時強調，面對「當今人類所面臨的威脅」，必須推動「多邊主義」。

法新社報導，他呼籲的對象是來自全球主要經濟體的領袖，唯獨美國總統川普（Donald Trump）缺席，他選擇抵制本次峰會。

拉瑪佛沙在開幕致詞中表示：「G20強調多邊主義的重要價值與意義。」

另外，根據路透社報導，4名知情人士透露，G20特使昨天在沒有美國參與的情況下，起草了領袖宣言草案。白宮1名高層官員形容此舉「可恥」。

其中1名知情人士證實，儘管川普政府反對，但領袖宣言草案提及氣候變遷議題。

拉瑪佛沙在開幕致詞中說：「大多數成員達成壓倒性共識，也同意我們一開始就應該…通過我們的宣言。」

他感謝所有與南非「本著誠意合作，促成值得肯定的G20成果文件」的各國代表團。

