G20峰會約翰尼斯堡登場 南非總統強調多邊主義
南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天在約翰尼斯堡主持20國集團（G20）峰會開幕時強調，面對「當今人類所面臨的威脅」，必須推動「多邊主義」。
法新社報導，他呼籲的對象是來自全球主要經濟體的領袖，唯獨美國總統川普（Donald Trump）缺席，他選擇抵制本次峰會。
拉瑪佛沙在開幕致詞中表示：「G20強調多邊主義的重要價值與意義。」
另外，根據路透社報導，4名知情人士透露，G20特使昨天在沒有美國參與的情況下，起草了領袖宣言草案。白宮1名高層官員形容此舉「可恥」。
其中1名知情人士證實，儘管川普政府反對，但領袖宣言草案提及氣候變遷議題。
拉瑪佛沙在開幕致詞中說：「大多數成員達成壓倒性共識，也同意我們一開始就應該…通過我們的宣言。」
他感謝所有與南非「本著誠意合作，促成值得肯定的G20成果文件」的各國代表團。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言