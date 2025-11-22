南非G20峰會美國缺席 領袖宣言草案聚焦氣候變遷

20國集團（G20）主要經濟體領袖今天齊聚南非，參加美國抵制的峰會，尋求就一份宣言草案達成協議。這項草案主要聚焦於氣候變遷。

本週末峰會前，G20代表已在約翰尼斯堡（Johannesburg）針對領袖宣言草案達成共識，其中多項重要議題涉及氣候變遷。4名知情人士昨天表示，此次草案在起草過程中未尋求美國共識。

路透社報導，南非規劃的4大重點議題中，有3項與氣候變遷密切相關，包括因應氣候災害、資助綠能轉型與確保重要礦產開採能讓生產國受益。第4項則是為貧困國家打造更公平的借貸體系。

目前尚不清楚，為了讓各方達成共識，宣言文字內容作出哪些讓步。美國先前已反對在討論中提及氣候或再生能源，部分其他成員國對此也向來有所保留。

針對這份未經美方同意的領袖宣言草案，一名白宮高層官員以「可恥」形容。

人類活動導致氣候暖化是科學共識，川普對此表示懷疑。此外，他也拒絕南非推動團結、協助開發中國家因應極端氣候災害、轉型至潔淨能源，以及削減沉重債務成本等議程。

川普之前曾說，在黑人占多數的南非，政府迫害白人少數族群，因而抵制此次峰會。一般認為，這項指控不足採信。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）原本打算藉此峰會彰顯南非推動多邊外交的角色，美國的抵制讓這項計畫蒙上陰影，但部分分析人士認為，若其他成員國接納峰會議題，並在實質宣言上取得進展，反而可能對南非有利。