快訊

日寶可夢樂園開幕「優待外國人」？內行曝「已買到票」：日本人還要抽

Twice開唱「子瑜回來了」！ 賴總統：演唱會受歡迎…代表許多人有錢有閒

獨／4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／杜拜航展數百人目擊「印度戰機墜毀爆炸」 飛行員未能逃生身亡

中央社／ 杜拜22日綜合外電報導
杜拜航展最後一天的特技飛行表演中，印度製的「光輝」（Tejas）戰機在過程中俯衝墜地爆炸，飛行員未能逃生。路透
杜拜航展最後一天的特技飛行表演中，印度製的「光輝」（Tejas）戰機在過程中俯衝墜地爆炸，飛行員未能逃生。路透

有一架印度製戰機「光輝」（Tejas）在杜拜航展飛行展示中墜毀，飛行員未能逃生當場死亡，讓數百名目擊者震驚不已，這起墜機是自1986年杜拜航展舉行以來首起事故。

根據法新社報導，在杜拜當地時間昨天，杜拜航展最後一天的特技飛行表演中，印度製的「光輝」（Tejas）戰機在過程中俯衝墜地，撞擊瞬間爆炸起火，飛行員未能來得及逃生，看台上的滿座觀眾全都目睹了這一幕。

這架飛機在距離航展會場約1英里（1.6公里）處墜毀，該區域當時擺滿了飛機、直升機和其他靜態展示裝備。

杜拜政府媒體辦公室隨後證實了「飛行員不幸身亡」，印度空軍（IAF）也宣布將展開調查，聲明指出，「印度空軍對生命的損失深表遺憾，並在這段悲痛時刻與罹難者家屬同在」。

一名伊拉克籍目擊者接受法新社訪問時表示，「當時飛行員在低空飛行，做著高風險動作」。他指出，之後飛行員看起來試圖避免事故，開始向上拉機，但來不及成功。

光輝戰機由印度設計並製造，於2016年首次進入印度空軍服役。這是單座型光輝戰機不到2年內的第2起墜機事故，上一次為去年3月在印度拉吉斯坦的非致命訓練事故。

印度 杜拜

延伸閱讀

恐怖體罰！印度12歲女童上學遲到 被罰背書包仰臥起坐100下身亡

華夏2026年將優於2025年

華夏法說會／印度BIS突喊卡、反傾銷稅遲未宣布 後續變化待觀察

印度國造「光輝」戰機墜毀 「黑煙竄燒成一團火球」瞬間畫面曝光

相關新聞

影／杜拜航展數百人目擊「印度戰機墜毀爆炸」 飛行員未能逃生身亡

有一架印度製戰機「光輝」（Tejas）在杜拜航展飛行展示中墜毀，飛行員未能逃生當場死亡，讓數百名目擊者震驚不已，這起墜機...

西瓜卡企鵝畢業是下下策仍要換角？JR東日本有何內情

日本JR東日本宣布交通IC卡吉祥物「Suica企鵝」於2026年底畢業，引發莫大反彈，日本人發起網路連署要求留下陪伴大家25年的企鵝。日本學者指出，企業更換角色通常與降低成本、合約限制及品牌概念落差有關，由於這是一項弊大於利的決定，外界揣測是否有內情。

泰國黑幫少爺逆襲韓團 BL劇領軍「南方製造」娛樂革命

數十年來，亞洲流行文化的輸出方向幾乎一面倒，日本J-Pop、南韓K-Pop長期主導娛樂標準，華語流行音樂也曾在區域內居主導地位，東南亞觀眾則長期扮演內容消費者的角色。 然而，一場由「南方製造」驅動的文化逆流正在改寫這個格局，其中又以泰國最具代表性，究竟這場文化逆流從何而起，聯合報數位版為讀者解析。

美中台博弈／ 「台灣有事」發言 致中日陷僵局的4癥結

日本首相高市早苗11月7日在國會接受質詢，被問及若「台灣有事」並伴隨對方動用武力，日本可能視為「存亡危機事態（survival-threatening situations）」，並行使集體自衛權。中方對此強烈抗議，兩國為此正劍拔弩張，過去中日曾因釣魚台主權、福島核廢水等爭議關係緊張，最後也都解決了，如今的僵局將如何化解？

政治高峰淡出…捷克前眾議長艾達莫娃出書 憶訪台演說最難忘經歷

甫卸任捷克眾議長的艾達莫娃出版新書「我不是糖做的，也不是鐵做的」，揭露淡出政壇的原因，也分享2023年率團訪台的經歷，在...

印度國造「光輝」戰機墜毀 「黑煙竄燒成一團火球」瞬間畫面曝光

印度1架戰機21日在杜拜航空展做特技表演時墜機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。