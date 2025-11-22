快訊

日寶可夢樂園開幕「優待外國人」？內行曝「已買到票」：日本人還要抽

Twice開唱「子瑜回來了」！ 賴總統：演唱會受歡迎…代表許多人有錢有閒

獨／4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾 原因曝光

委內瑞拉周圍軍事活動增 美FAA籲民航機提高警覺

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國聯邦航空總署（FAA）今天向在委內瑞拉領空飛行的民用飛機發出警告，指出由於美國在此區大規模集結兵力，當地存在「軍事活動升高」的危險性。

法新社報導，FAA表示，由於「委內瑞拉境內或周邊的安全情勢惡化以及軍事活動升高，此區的飛機應「提高警覺」。

FAA表示：「這些威脅可能會對所有高度的飛機構成潛在風險，包括在飛越期間、航班的到場與離場階段，機場與地面上的飛機也可能受波及。」

華府已派遣一個航空母艦打擊群、其他海軍軍艦以及匿蹤飛機到此區，稱這些部署目的在遏制毒品走私，但卻引發卡拉卡斯方面的擔憂，認為美國的目標是推動政權更迭。

與此同時，美國即將把一個據稱由委內瑞拉左翼領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）主導的販毒集團列為恐怖組織，這項認定將於數天後生效；有人認為，此舉預示著美國將對馬杜洛政府採取軍事行動。

自9月初以來，美軍已在加勒比海和東太平洋對20多艘涉嫌走私毒品的船隻發動襲擊，導致80多人死亡。

但美國迄今尚未公布證據，證明其鎖定的船隻是用於走私毒品或對美國構成威脅，這波行動與隨之而來的軍事集結，也加劇了區域緊張局勢。

美國 飛機 軍事

延伸閱讀

FT：台美關稅協議近期公布 台灣將投資美國4,000億美元

反對派領袖馬查多擬赴挪威領諾貝爾獎 委國檢方：視為通緝犯

UPS貨機起飛引擎脫落墜毀 NTSB公布震撼照片與初步報告

【專家之眼】川普會下令攻打委內瑞拉嗎？

相關新聞

影／杜拜航展數百人目擊「印度戰機墜毀爆炸」 飛行員未能逃生身亡

有一架印度製戰機「光輝」（Tejas）在杜拜航展飛行展示中墜毀，飛行員未能逃生當場死亡，讓數百名目擊者震驚不已，這起墜機...

西瓜卡企鵝畢業是下下策仍要換角？JR東日本有何內情

日本JR東日本宣布交通IC卡吉祥物「Suica企鵝」於2026年底畢業，引發莫大反彈，日本人發起網路連署要求留下陪伴大家25年的企鵝。日本學者指出，企業更換角色通常與降低成本、合約限制及品牌概念落差有關，由於這是一項弊大於利的決定，外界揣測是否有內情。

泰國黑幫少爺逆襲韓團 BL劇領軍「南方製造」娛樂革命

數十年來，亞洲流行文化的輸出方向幾乎一面倒，日本J-Pop、南韓K-Pop長期主導娛樂標準，華語流行音樂也曾在區域內居主導地位，東南亞觀眾則長期扮演內容消費者的角色。 然而，一場由「南方製造」驅動的文化逆流正在改寫這個格局，其中又以泰國最具代表性，究竟這場文化逆流從何而起，聯合報數位版為讀者解析。

美中台博弈／ 「台灣有事」發言 致中日陷僵局的4癥結

日本首相高市早苗11月7日在國會接受質詢，被問及若「台灣有事」並伴隨對方動用武力，日本可能視為「存亡危機事態（survival-threatening situations）」，並行使集體自衛權。中方對此強烈抗議，兩國為此正劍拔弩張，過去中日曾因釣魚台主權、福島核廢水等爭議關係緊張，最後也都解決了，如今的僵局將如何化解？

政治高峰淡出…捷克前眾議長艾達莫娃出書 憶訪台演說最難忘經歷

甫卸任捷克眾議長的艾達莫娃出版新書「我不是糖做的，也不是鐵做的」，揭露淡出政壇的原因，也分享2023年率團訪台的經歷，在...

印度國造「光輝」戰機墜毀 「黑煙竄燒成一團火球」瞬間畫面曝光

印度1架戰機21日在杜拜航空展做特技表演時墜機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。