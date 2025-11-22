知華派開嗆「電視上的中國通全是老古董，2025年的中國你們懂甚麼？」

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
2024年3月20日，第三屆「民主：全人類共同價值」國際論壇在北京舉辦。日本東京都前知事、厚生省前大臣舛添要一發言。中新社
2024年3月20日，第三屆「民主：全人類共同價值」國際論壇在北京舉辦。日本東京都前知事、厚生省前大臣舛添要一發言。中新社

前東京都知事、國際政治學者舛添要一（76歲）在21日更新的YouTube頻道中，針對最近因為首相高市早苗「台灣有事」發言而惡化的日中關係，電視上連日請來的「中國專家」發表看法，他直言「聽了真的很不舒服」。舛添表示：「這些所謂專家，大部分都是10年、20年前去過中國的人，現在的中國他們根本不了解，卻在那邊說得頭頭是道。」

舛添指出，電視台常邀請的中國專家不是老派學者就是退休記者，他們的知識停留在胡錦濤、溫家寶時代。「現在的中國已經完全不一樣了！經濟成長放緩、民營企業被整肅、年輕人躺平、房地產泡沫、地方政府債務危機……這些現實他們根本不知道，還在那邊用舊思維分析習近平會怎麼做。」舛添說自己「幾乎每個月都去中國，跟省部級幹部直接吃飯」，因此最有資格說話。

他特別批評某些專家還在說「中國經濟很快就會崩潰」「習近平政權搖搖欲墜」這種話術，舛添怒嗆：「你們多久沒去中國了？2025年的中國，監控系統更強大、數字人民幣普及、軍事現代化加速，政權穩定度比10年前還高！這些過期知識只會誤導日本民眾。」

舛添強調，現在的中國年輕人雖然失業率高，但民族主義更強烈，一旦台海或尖閣有事，他們絕對不會像過去那樣軟弱。「電視上那些專家還在說『中國不敢動武，因為經濟會完蛋』，這完全是過時了！習近平已經把『戰狼外交』變成常態，經濟脅迫說用就用。」

最後舛添呼籲日本媒體：「請找真正了解2025年中國的人來解說，而不是請那些『以前很懂中國』的老人家。」他自嘲說：「雖然我也被歸類為知華派，但至少我還在第一線跑，知識是最新鮮的。」這段發言一出，立刻在日本網路上引發「舛添又在自誇了」，「但他說得有點道理」的兩極討論。

舛添 日本

相關新聞

