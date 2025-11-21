加薩重建計畫恐遇阻　葉門對加入穩定部隊陷兩難

葉門消息人士日前表示，美國總統川普在聯合國批准其擬議的加薩重建計畫後，邀請葉門加入「國際穩定部隊」。葉門政府對此感左右為難，擔心最終可能導致他們與哈瑪斯及其他巴勒斯坦組織開戰。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）20日報導，5名葉門政府消息人士匿名告知，川普（Donald Trump）邀請葉門加入加薩重建計畫中的國際穩定部隊（International Stabilization Force, ISF）；但部隊在實際執行方面有可能會面臨重大障礙。

報導指出，阿拉伯和穆斯林國家擔心加入國際穩定部隊後，最終可能導致他們與哈瑪斯（Hamas）以及其他巴勒斯坦組織發生衝突，因此對加入此計畫持謹慎態度。

報導進一步說，國際穩定部隊的任務是使加薩境內的非國家武裝團體卸除武器，並保護平民，以及確保人道援助通道的安全。然而，以色列仍持續不斷襲擊加薩，並拒絕解除對加薩的封鎖，以致對於這支部隊能否有效運作，阿拉伯和穆斯林國家抱持懷疑態度。

報導引述其中一名葉門外交官對法新社的說法，「就算加入部隊，也只會派出少數軍官或士兵負責後勤工作，不會參與其他計畫行動」。

另一名葉門高級軍官則表示，「如果收到正式邀請後，我們將無法拒絕。但我們加入，只是討好川普，沒有其他好處」。

報導也分析，哈瑪斯本身反對組織國際穩定部隊，而且如果葉門政府加入穩定部隊，可能會激怒葉門叛軍「青年運動」胡塞武裝組織（Houthi）。

報導另引述新美國基金會（New America）研究員巴倫（Adam Baron）說法，葉門當局可能會想抓住一切機會，證明他們能夠成為美國（尤其是川普）的可靠盟友。

獨立媒體「中東之眼」（Middle East Eye）也報導，在川普於白宮接待沙烏地阿拉伯王儲的第二天，葉門政府消息人士即傳出，川普提議邀請葉門加入國際穩定部隊，部署於加薩地區；但葉門政府尚未做出決定。

中東之眼說，川普在18日明確表示，目前正針對加薩重建過渡時期，尋求建立一支國際性的穩定部隊，擬由阿拉伯和穆斯林國家組成。而沙烏地阿拉伯將承擔大部分的加薩重建資金。

中東之眼提及，哈瑪斯數日前發表聲明表示，任何部署於加薩的國際部隊，都必須直接隸屬於聯合國，並與巴勒斯坦官方機構協調運作，占領當局不得參與部隊。