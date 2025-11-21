政治高峰淡出…捷克前眾議長艾達莫娃出書 憶訪台演說最難忘經歷

甫卸任捷克眾議長的艾達莫娃出版新書「我不是糖做的，也不是鐵做的」，揭露淡出政壇的原因，也分享2023年率團訪台的經歷，在立院演說是她準備最用心的一次，台灣的反應「難忘而熱烈」，眾人爭相與她拍照，把她圍得動不了。

今年41歲的捷克前眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová），選擇在政治生涯的高峰主動淡出政壇，引發外界關注。

10月底，艾達莫娃出版訪談式著作「我不是糖做的，也不是鐵做的」。在與記者的對話中，艾達莫娃談及自己進入政治的歷程、女性在公共領域所面臨的壓力，以及她決定不再參選、退出高層職位的原因。

●十年不懈求子未果 艾達莫娃談脆弱與勇氣

艾達莫娃在今年2月宣布將退出政壇，當時以「健康因素」表示不會參選10月的捷克國會大選。她在書中進一步分享原因，她與丈夫10年來徒勞地嘗試懷孕，接受所有可行的治療方式，最終身心俱疲。

艾達莫娃說：「從此任期一開始，我就希望在任期結束時，進入人生的新階段—成為母親。坦白說，早在2021年考慮是否加入政府時，我傾向爭取眾議院議長而非部長職，其中一個重要的私人理由，就是想建立家庭。那時已越來越明顯，懷孕不太可能以自然方式實現。」

回顧艾達莫娃的政治生涯，她在2009年加入「傳統、責任與繁榮黨」（TOP 09），2013年首次當選眾議員，並在2017年與2021年連任。艾達莫娃更在2019年11月起擔任TOP 09黨主席，2021年擔任眾議長直至今年10月卸任。她長期支持性別平等、親歐路線、少數族群權益，與鼓勵女性參與公共事務。

她表示：「在40歲時放棄已經啟動的職業生涯，當然是最艱難的決定之一。這並不是因為我自己，而是出於對整體的責任感。」

艾達莫娃說，很多政治人物經常有想放棄一切的念頭。「力量並不意味著要承受一切，而是能允許自己脆弱，但仍能保持不被擊倒。」

●艾達莫娃最用心的一場演說 挺台傳遞民主訊號

在這本書中，艾達莫娃也談到2023年備受矚目的「台灣行」，當時她率領約160人代表團訪台，為台捷史上最大規模代表團。她在立法院發表演說也引起熱烈迴響，艾達莫娃透露，「我從未對任何一篇演講如此用心」。演說前，她與捷克外交部與歷史學者深入討論，以確保關鍵宣言在直譯後能在兩種語言中保持相同理解。

她在演說中提到：「我想向你們保證，我們現在與你們同在，我們將繼續與你們同在，在任何情況下，與你們同舟共濟。」這段話是源自於1968年捷克斯洛伐克爆發「布拉格之春」時，社會中流傳鼓勵抵抗蘇聯壓力的口號，並經過艾達莫娃稍微調整。

艾達莫娃強調，在2023年，俄羅斯入侵烏克蘭仍是很新的事件，「台灣人非常清楚，烏克蘭是他們可能的『未來實驗場』。中國正仔細評估西方對俄羅斯違反國際法的反應。畢竟，俄羅斯得到北京的支持。」

因此，她希望透過演講，把捷克的歷史經驗、烏克蘭在抵抗俄羅斯侵略時的處境，以及台灣共同的反共精神與對民主的信念串聯起來，傳達挺台支持。

●台灣熱情令人難忘 處處細節展現對捷克尊重

在演講結束後，艾達莫娃形容，台灣的反應「真是難忘又熱烈」。當她離開立法院，走在立委們列隊的夾道中，他們紛紛跑來和她自拍。

她說：「台灣文化非常熱愛拍照…他們幾乎把我圍得動不了。還有一位立委在我演講時現場畫我的肖像，後來那幅畫還上了報紙。」

艾達莫娃分享，那時她特別穿上象徵吉祥與活力的紅色套裝，藉此向台灣文化致敬。「許多媒體報導都提到這一點，捷克駐台代表處後來收到百封台灣民眾詢問我衣服品牌的信件。」

艾達莫娃表示，台灣對捷克的尊重，與政治和文化上的共鳴，在每一個細節中都能感受到。例如在外交部的晚宴上，餐點醬汁加入捷克傳統的「貝赫洛夫卡酒」（Becherovka）；以及每到一處，都會播放捷克作曲家德佛札克（Antonín Dvořák）的音樂。

此外，捷克安全情報局局長庫戴爾卡（MichalKoudelka）當時也訪問台灣。艾達莫娃說：「台灣在應對中國影響力滲透方面經驗豐富，這對捷克也很有幫助。」

她透露，在出發訪台前，她的手機遭到5次網路釣魚攻擊，「雖不算嚴重，但顯然是警告性的行動。」

除了政治層面，此行也促成數量眾多的捷克企業訪台，「台灣自身的吸引力與經濟潛力，從捷克企業的踴躍參與就能看出。」

她說，「為了讓整個行程與其意義更透明，我們甚至在眾議院的官方網站上專門設立一個頁面介紹這次訪問。」