小馬可仕強力肅貪 前眾議員與17官商面臨拘捕

中央社／ 馬尼拉21日專電

菲律賓防洪工程弊案民怨持續擴大，總統小馬可仕今天宣布，反貪污法庭已向1名前眾議員和另17名官員、承包商發出拘捕令。此外，前眾議長也可能被控「掠奪」罪名。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天下午在臉書發布影片說，針對前眾議員薩爾迪．許（Zaldy Co）和另17名公共工程暨公路部（DPWH）官員及承包商的拘捕令已經發出，指示執法機關立即逮捕。

他說：「這一切（指揭發防洪工程弊案）是由我開啟，也會由我來終結。」

菲律賓監察使公署18日向反貪污法庭控告這些人貪污、挪用公款等罪名。他們被指涉及東明多羅省（Oriental Mindoro）的「幽靈」防洪工程項目，金額高達2.89億披索（約新台幣1.54億元）。

薩爾迪．許原是眾議院撥款委員會主席，捲入弊案後於7月離開菲律賓、9月辭去眾議員職務。他最近透過錄影宣稱，小馬可仕和小馬可仕的表弟前眾議長羅慕德斯（Martin Romualdez）收取基建工程回扣，且警告他不要返菲。

總統府馬拉坎南宮否認薩爾迪．許的指控。

另一方面，小馬可仕昨晚在另一則影片中說，弊案獨立調查委員會和公共工程部將把手上針對薩爾迪．許和羅慕德斯的「資訊」，交給監察使公署進一步調查。

小馬可仕說，這兩人有可能面對「掠奪公款」與「間接賄賂」等罪名的控告。

菲律賓7月連遭多場颱風侵襲，多地淹水、災情慘重，小馬可仕在發表國情諮文時主動揭發防洪工程弊案，怒斥部分工程品質低劣、甚至為「幽靈工程」，並下令調查。

後續參議院聽證會發現，有15家包商承攬政府防洪工程，涉及金額高達1000億披索，許多項目並未開工，但經費已被領走。9月初，1名承包商指控數十名國會議員與政府官員受賄，聲稱若不行賄則無法標到工程。

9月下旬，菲律賓宗教、學生與民間團體開始輪番發動反貪污示威，幾乎每週都有。最近由基督堂教會（Iglesia ni Cristo）在馬尼拉發起的2天集會，約有120萬人次參加。

隨著民怨擴大，菲律賓軍方、警方、商界以及省市鎮首長已先後發表聲明，表態支持小馬可仕政府。

