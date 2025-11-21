孟加拉規模5.7地震至少5死百傷 首都達卡建築倒塌「孩子們也在哭泣」
孟加拉政府表示，當地今天發生規模5.7地震，至少造成5人罹難、約100人受傷，並且導致多地建築物毀損，包括人口稠密的首都達卡（Dhaka）。
路透社報導，孟加拉當局指出，與孟加拉接壤的印度東部多邦也感受到這場地震，但這些地區未立即傳出重大災情。
孟加拉臨時政府領導人尤努斯（Muhammad Yunus）表示，傷者中有達卡當地大學生、加吉坡市（Gazipur）工廠工人，以及震央所在地諾爾辛迪市（Narsingdi）居民。
路透社人員目擊到，達卡當地建築物劇烈搖晃，一些臨時搭建的建築物倒塌，居民倉惶逃出家門。
達卡居民拉曼（Suman Rahman）說：「我們感到強烈震動，建築物像樹木一樣搖晃。大家衝下樓時，樓梯擠滿了人。所有人都嚇壞了，孩子們也在哭泣。」
