影／2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌被逮捕歸案

日本7月發生2名台灣男子遭毆打並疑遭搶劫未遂的事件，日媒21日報導，涉案的5名嫌犯已依強盜傷害罪嫌被逮捕歸案。

TBS電視台與產經新聞報導，這起事件發生在7月31日上午9時左右。包括23歲主嫌宮下佳樹在內的5名嫌犯，涉嫌在東京千代田區JR神田站附近，對2名台灣籍男子噴灑催淚噴霧，並以鐵管毆打臉部等部位造成受傷，意圖搶奪行李箱。

警視廳國際犯罪對策課指出，宮下佳樹等4人在案發當日凌晨從大阪府租車出發，於上午7時40分左右抵達現場附近，並對周邊的2台監視攝影機噴灑黑色噴霧進行作案掩飾。

警方尚未透露5人是否認罪，但確認他們彼此相識。目前仍不清楚他們與受害者是否認識，正調查此案是否與匿名流動型犯罪集團（簡稱特流）有關，並持續釐清整起事件的全貌。