快訊

2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌被逮捕歸案

半導體風雲／羅唯仁跳英特爾涉洩密 台積為何反常低調

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

影／2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌被逮捕歸案

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本7月發生2名台灣男子在東京JR神田站遭毆打並疑遭搶劫未遂的事件，涉案嫌犯已全數被逮捕歸案。圖為神田神社。資料照片。路透
日本7月發生2名台灣男子在東京JR神田站遭毆打並疑遭搶劫未遂的事件，涉案嫌犯已全數被逮捕歸案。圖為神田神社。資料照片。路透

日本7月發生2名台灣男子遭毆打並疑遭搶劫未遂的事件，日媒21日報導，涉案的5名嫌犯已依強盜傷害罪嫌被逮捕歸案。

TBS電視台與產經新聞報導，這起事件發生在7月31日上午9時左右。包括23歲主嫌宮下佳樹在內的5名嫌犯，涉嫌在東京千代田區JR神田站附近，對2名台灣籍男子噴灑催淚噴霧，並以鐵管毆打臉部等部位造成受傷，意圖搶奪行李箱。

警視廳國際犯罪對策課指出，宮下佳樹等4人在案發當日凌晨從大阪府租車出發，於上午7時40分左右抵達現場附近，並對周邊的2台監視攝影機噴灑黑色噴霧進行作案掩飾。

警方尚未透露5人是否認罪，但確認他們彼此相識。目前仍不清楚他們與受害者是否認識，正調查此案是否與匿名流動型犯罪集團（簡稱特流）有關，並持續釐清整起事件的全貌。

搶劫 日本 傷害罪 強盜

延伸閱讀

高市效應發威？日網曬「池袋街頭照」罕見一幕 一票鄉民當場傻掉

東京住宿推薦三選 最能體驗日本傳統風情的日式旅館

日職／從東京不到一小時電車抵達西武巨蛋 赴日為林安可加油超方便

連19年米其林三星！日本名廚「神田裕行」限時客座萬豪 每人28000元

相關新聞

影／2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌被逮捕歸案

日本7月發生2名台灣男子遭毆打並疑遭搶劫未遂的事件，日媒21日報導，涉案的5名嫌犯已依強盜傷害罪嫌被逮捕歸案。

高市早苗大撒幣！國民可拿6百元消費券買米 18歲以下發4千元現金

日本政府21日在內閣會議上正式通過總額約21.3兆日圓（約台幣4.25兆元）的綜合經濟對策，這是新冠疫情結束後規模最大的...

尹錫悅內亂罪審理大翻車！關鍵證人承認：逮捕名單是看網路照片補的

韓國首爾中央地方法院20日繼續審理前總統尹錫悅內亂罪刑事案件。朝鮮日報報導，當天關鍵證人、國家情報院前第一次長（副院長）...

過度依賴AI與社群媒體 「腦腐」恐比失智先來

專家研究後發現，網路上的瑣碎內容加上使用人工智慧（AI），恐導致人類愈來愈笨。賓州大學華頓商學院教授希莉．梅魯馬德（Shiri Melumad）在一項實驗中請250人寫一篇文章，主題是提出建議讓朋友過更健康生活。有些參加實驗的人可以使用谷歌（Google）搜尋引擎查資料，有些人只能使用谷歌人工智慧（AI）自動生成的資訊摘要。

中國漁夫看戲：日本獨島館開幕 陸外交部罕見幫南韓說話

日本政府最近在東京都內的「領土・主權展示館」開設新設施之際，再次重申對獨島（日本稱竹島）的領有權主張，導致韓日之間暫時平...

【專家之眼】川普會下令攻打委內瑞拉嗎？

川普指控委內瑞拉政府與毒品組織勾結，成為「毒品運送中心」，將毒品走私運送到美國十分不滿。美國一年有7.5萬人死於使用毒品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。