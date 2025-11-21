日本擬新經濟政策 補助金、減稅等支出達21兆日幣

日本政府在今天進行臨時內閣會議，擬定了新的經濟政策，包括地方自治團體補助金、電費及瓦斯等補助金，還有減稅政策，預計國家一般會計支出規模將達21兆3000億日幣。

根據NHK報導，日本今天的內閣會議制定了3項經濟對策，包括「應對物價高漲」、「實現強化經濟」、「強化防衛力和外交力」。

在應對物價高漲方面，日本政府將擴大針對地方自治團體的「重點支援地方補助款」，並設立可用於「米券」和「電子優惠券」等提供食品支援方式的項目。此外，也納入自明年1月起3個月期間，補助一般家庭電費、瓦斯費等，補助額7000日圓（約新台幣1393元）。

為強化經濟、並強化造船能力等，日本政府提出設立為期10年的基金計畫，作為強化防衛力與外交力的一環。加上汽油稅等暫定稅率的廢除，以及其他減稅部分，整體支出規模將達21兆3000億日圓（約新台幣4.24兆）。

報導指出，政府將加快編制，作為此次經濟對策財源的本年度補充預算案，且作為少數執政黨的情況下，也希望獲得在野黨的協助，以目標在年內通過。