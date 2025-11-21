快訊

2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌被逮捕歸案

半導體風雲／羅唯仁跳英特爾涉洩密 台積為何反常低調

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

日本擬新經濟政策 補助金、減稅等支出達21兆日幣

中央社／ 東京21日綜合外電報導

日本政府在今天進行臨時內閣會議，擬定了新的經濟政策，包括地方自治團體補助金、電費及瓦斯等補助金，還有減稅政策，預計國家一般會計支出規模將達21兆3000億日幣。

根據NHK報導，日本今天的內閣會議制定了3項經濟對策，包括「應對物價高漲」、「實現強化經濟」、「強化防衛力和外交力」。

在應對物價高漲方面，日本政府將擴大針對地方自治團體的「重點支援地方補助款」，並設立可用於「米券」和「電子優惠券」等提供食品支援方式的項目。此外，也納入自明年1月起3個月期間，補助一般家庭電費、瓦斯費等，補助額7000日圓（約新台幣1393元）。

為強化經濟、並強化造船能力等，日本政府提出設立為期10年的基金計畫，作為強化防衛力與外交力的一環。加上汽油稅等暫定稅率的廢除，以及其他減稅部分，整體支出規模將達21兆3000億日圓（約新台幣4.24兆）。

報導指出，政府將加快編制，作為此次經濟對策財源的本年度補充預算案，且作為少數執政黨的情況下，也希望獲得在野黨的協助，以目標在年內通過。

日本 規模

延伸閱讀

全新Model A純電MPV鴻海科技日發表！鎖定日本、東南亞等亞洲大眾市場

日媒：中國國際航空減少11月底至2026年3月航班

週末高雄開唱！TWICE出發來台 子瑜日本直飛合體

邱議瑩號召「高市挺高市」 喊話國航推遊日本千元折價券

相關新聞

影／2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌被逮捕歸案

日本7月發生2名台灣男子遭毆打並疑遭搶劫未遂的事件，日媒21日報導，涉案的5名嫌犯已依強盜傷害罪嫌被逮捕歸案。

高市早苗大撒幣！國民可拿6百元消費券買米 18歲以下發4千元現金

日本政府21日在內閣會議上正式通過總額約21.3兆日圓（約台幣4.25兆元）的綜合經濟對策，這是新冠疫情結束後規模最大的...

尹錫悅內亂罪審理大翻車！關鍵證人承認：逮捕名單是看網路照片補的

韓國首爾中央地方法院20日繼續審理前總統尹錫悅內亂罪刑事案件。朝鮮日報報導，當天關鍵證人、國家情報院前第一次長（副院長）...

過度依賴AI與社群媒體 「腦腐」恐比失智先來

專家研究後發現，網路上的瑣碎內容加上使用人工智慧（AI），恐導致人類愈來愈笨。賓州大學華頓商學院教授希莉．梅魯馬德（Shiri Melumad）在一項實驗中請250人寫一篇文章，主題是提出建議讓朋友過更健康生活。有些參加實驗的人可以使用谷歌（Google）搜尋引擎查資料，有些人只能使用谷歌人工智慧（AI）自動生成的資訊摘要。

中國漁夫看戲：日本獨島館開幕 陸外交部罕見幫南韓說話

日本政府最近在東京都內的「領土・主權展示館」開設新設施之際，再次重申對獨島（日本稱竹島）的領有權主張，導致韓日之間暫時平...

【專家之眼】川普會下令攻打委內瑞拉嗎？

川普指控委內瑞拉政府與毒品組織勾結，成為「毒品運送中心」，將毒品走私運送到美國十分不滿。美國一年有7.5萬人死於使用毒品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。