中國漁夫看戲：日本獨島館開幕 陸外交部罕見幫南韓說話

日本政府最近在東京都內的「領土・主權展示館」開設新設施之際，再次重申對獨島（日本稱竹島）的領有權主張，導致韓日之間暫時平息的獨島問題再度浮上水面。據共同社報導，日本領土問題擔當大臣赤間二郎在18日記者會上表示：「竹島在國際法上明顯是我國（日本）的固有領土。今後將以領土館為據點，加強對內外的宣傳。」這是針對韓國政府對日本新設施開幕提出抗議的回應。

朝鮮日報21日報導，日本政府於14日在東京都千代田區的「領土・主權展示館」開設名為「Gateway Hall」的新設施。這是針對修學旅行或校外學習的兒童・學生設計的教育設施，在三面螢幕上將獨島標記為「竹島」，並顯示為日本領土。韓國外交部當天透過發言人聲明表示強烈遺憾，要求關閉該設施，並召見駐韓日本公使館次席公使松尾裕敬提出抗議。

日本此前也對上月28日韓國空軍特技飛行隊「黑鷹」在獨島上空進行飛行訓練提出異議，並拒絕為本月初預定參加杜拜航展的黑鷹隊提供中途加油支援。對此，韓國政府未派遣軍樂隊參加本月13-15日在東京舉行的「自衛隊音樂節」。原本計劃於本次重啟的韓國海軍與日本海上自衛隊聯合搜救訓練也因而取消。該訓練自2018年12月因日本巡邏機低空飛行及韓國艦艇應對引發的「巡邏機問題」中止後，時隔7年才預定重啟。

上月韓美峰會結果納入的韓美14日公布的「聯合事實清單」中，包含「加強與日本的三國合作」承諾。然而，韓日領土爭議再起，近期因台灣問題與日本對立的中國，便利用此機會批判日本。中國外交部發言人毛寧在17日例行記者會上，針對獨島問題相關提問回答：「最近日本的許多惡質言行，正在引發周邊國家的警戒、不滿與抗議。」