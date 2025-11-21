【專家之眼】川普會下令攻打委內瑞拉嗎？

川普指控委內瑞拉政府與毒品組織勾結，成為「毒品運送中心」，將毒品走私運送到美國十分不滿。美國一年有7.5萬人死於使用毒品，對政府反毒效果質疑，對川普當局的社會壓力很大。美國認為毒品來源是中、南美洲，其實並不限於委內瑞拉。

但美國最近突然部署強大軍力在加勒比海委內瑞拉外海以及東太平洋，川普又放話暗示說會對委內瑞拉展開陸地攻擊；但另一方面，川普卻又說委內瑞拉「他們想談（判）」，又說「他和什麼人都可以談」、「談談看可以做什麼」，究竟美國會不會對委內瑞拉陸地進行攻擊？這幾天全世界都在關注。

美國近日在加勒比海不斷增強兵力，美國戰爭部表示美國海軍最大航母「福特號」及其打擊群已進入加勒比海，艦上有5000名軍事人員及數十架戰機。美軍在該地區已部署8艘軍艦、一艘核潛艇與F-35戰機。但是這種軍力如果要進入委內瑞拉打一陣子可能還不夠，判斷如果真的採取陸地攻擊行動，可能是摧毀委國的基礎設施和委國總統馬杜洛的資產。

和1989年12月20日老布希總統下令軍隊攻入巴拿馬，要逮捕巴拿馬強人總統諾瑞加，動用了2萬7千人之多的美軍。美軍空降巴拿馬市近郊及城市𥚃，在美軍空降前當地的特工人員，已經在巴拿馬國防軍駐紮處所及其附近放火，促使巴國國防軍不得不逃離，減少與美軍空降陸戰隊員駁火。即使如此，一時片刻還抓不到諾瑞加；後來美軍監聽諾瑞加和羅馬教廷大使館的電話，得知諾瑞加躲在教廷大使館中，包圍大使館喊話，諾瑞加才在1990年1月3日出來投降，旋即被逮捕送回美國審判、定罪、服刑。

委內瑞拉的總統馬杜洛現今處境和諾瑞加很像。馬杜洛被川普指控選舉做票，幹掉原本應當選的反對黨領袖，竊占總統大位至今；美國也指控馬杜洛是真正販毒的頭子，和其有交情的國際販毒組織「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua），美國已經將之定為國際恐怖主義組織，而將可能的入侵委國的行動，定義為反毒及反恐行動，取得合法性及正當性。這也是為什麼各方都揣測川普會下令美軍侵入委內瑞拉，因為美國已經塑造入侵的合法性。

但也有外媒認為川普「醉翁之意不在酒」，才會一方面說已經有五成到六成「做出決定」；另一方面，又說「可以談」？談什麽呢？外媒報導馬杜洛想以 3 千億桶的原油開採權專讓給美國作為代價，希望美軍不要對委內瑞拉動武，原來川普在意的是委國的原油開採權！

但馬杜洛另外一方面卻號召全國民兵總動員，一旦美軍入侵，委國準備𡚒戰到底；再另一方面，也進行軍事演習，秀出俄方提供的武器。顯然，馬杜洛也認為自己有些「本錢」，可以和川普玩。儘管一般評估，美軍一旦打進去委內瑞拉，120分鐘內會把委國打到躺平。不過，也有媒體報導一些專家的看法，因為委內瑞拉幅員頗大，不似巴拿馬那樣容易擺平，可能美軍屆時也會陷入戰爭泥淖。

從川普個人常吹噓的在他手中不會發生戰爭，以及他為世界結束七場戰爭帶來和平，為此他大辣辣地認為應該得到諾貝爾和平獎，至今他也還十分在意角逐2026年的和平獎。如果發動對委國境內攻擊，或像捉捕諾瑞加那樣對馬杜洛進行「斬首」，還是多少不利於他想要拿到的和平獎。

只是把戰力最強的航母福特號派到加勒比海，又部署了不少戰機、船艦及兵力，如果只是每天打打幾艘運毒船，實在有點「大砲打小鳥」下不了台。川普如今最期待的可能是馬杜洛讓出原油開採權及自動下台，但有可能嗎？反正有過打巴拿馬的歷史案例，不久前又對伊朗核設備下狠手轟炸，川普如果有十足把握閃電式的打垮馬杜洛，動手的可能性還是不低。