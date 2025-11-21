聽新聞
0:00 / 0:00
福島核災後東電的首座核電廠年底重啟 主管：沒核電經營困難
東京電力（東電）今年可望重啟柏崎刈羽核電廠，電廠所在地新潟縣知事21日下午將開記者會表明縣民認可電廠營運。這將是東電於2011年福島電廠核災以後，第一座核電廠商轉。東電主管透露，若無法重啟核電廠，公司不久就會經營不下去。福島核災後的賠償及廢爐，東電要負擔逾16兆日圓，且金額會再增加。
朝日新聞報導，新潟縣議會將於12月2日於例會通過柏崎刈羽核電廠重啟，柏崎市及刈羽村也會於年底前完成「地方同意」手續。該電廠的所有機組在2012年3月全部停止運轉，2023年12月終於原子力規制委員會的所有審查條件。只剩地方縣民同意。
福島事故的賠償及廢爐經費目前已膨脹至23.4兆日圓，東電要付16兆日圓。東電預估1座核電機組能夠發電，就能省下每年1千億圓的火力發電燃料成本，打算用來支付事故處理相關費用。
日本政府已轉而支持核電，今年2月在能源基本計畫寫道，「要最大限度利用核電」。目前日本電力有七成仰賴火力發電，俄烏戰爭爆發後，全球石化燃料價格大幅上漲，核電被視為減碳社會的要角。日本民眾也有過半數轉而贊成使用核電。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言