日本10月通膨年增3% 高市擬推20兆日圓刺激方案

官方數據今天顯示，日本10月通膨年增3%；預料首相高市早苗政府隨後將宣布重大振興方案。

日本10月不含生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI），比去年同期攀升3.0%，高於今年9月的2.9%；這項數據符合市場預期。

法新社報導，高市的前任石破茂執政不到一年，由於物價上漲等因素，讓石破茂遭遇選舉挫敗。

10月才上任的高市早苗，承諾要對抗通膨，其振興方案規模預計至少達20兆日圓（約1270億美元），內容包括能源補貼與減稅，目的在協助民眾與企業因應物價壓力。

但此一方案引也引發疑慮，擔心日本龐大國債將進一步擴大，推升政府公債殖利率再創新高。日圓匯率近期也走弱。

對資源匱乏、仰賴進口維持經濟運作的日本而言，日圓走貶會推升進口價格上漲，包括食品、能源及製造業的原料。

第一生命經濟研究所（Dai-ichi Life Research Institute ）首席經濟學家熊野英生表（Hideo Kumano）示：「日圓過度貶值，恐進一步推高進口價格，加劇民眾對通膨的擔憂。」

他說：「這可能對政府的施政與民望，造成負面影響，也提高日本央行在12月升息的可能性。」