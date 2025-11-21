被逼公開淫魔案 白宮將反擊 川普嗆「要讓民主黨後悔」

美國總統川普十九日簽署「艾普斯坦文件透明法案」成為法律，指示司法部公開所有與淫魔富豪艾普斯坦有關、未列為機密的紀錄文件。司法部長邦迪將有卅天時間，須以「可搜尋且可下載的格式，公開所有由司法部所持有、與艾普斯坦相關的非機密紀錄、文件、通訊及調查資料」。

這項法案十八日在眾院、參院接連通過，一直反對此法案的川普最後因黨內壓力被迫改口。Politico網站十九日報導，白宮對於被此事逼到牆角感到沮喪，打算報復民主黨，川普準備反守為攻，讓要求公布檔案的民主黨人後悔。

民主黨長期指控川普與已故的艾普斯坦過從甚密，指川普知道艾普斯坦的罪行，反對公布檔案是為了掩蓋醜事。川普十九日反駁，指艾普斯坦終生是民主黨人，與民主黨人士關係密切還捐款給他們。

川普十九日在社群平台發文說，艾普斯坦與美國前總統柯林頓、前財政部長兼經濟學者桑默斯等人關係匪淺，川普並指艾普斯坦被控告後，眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯仍向他募款。

這些文件是對艾普斯坦被控引誘未成年人賣淫案的刑事調查，包括受害者和證人訪談、搜查其住所查獲的物品、司法部內部通訊、飛行記錄以及與艾普斯坦有關的人員和組織資訊。

川普在二○二四年總統選戰期間曾承諾公開這些文件，上任後卻改變主意，促使兩黨議員共同提出法案強制公開，儘管川普不需要國會決議就能公布所有文件。