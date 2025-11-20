以軍對加薩發動新一輪空襲 卡達：造成危險局勢升級

在哈瑪斯（Hamas）與以色列的戰爭中擔任關鍵調解角色的卡達，今天譴責以色列對加薩走廊（Gaza Strip）發動新的空襲，指稱這些攻擊可能破壞已維持數週的脆弱停火。

法新社報導，卡達外交部在聲明中表示，卡達譴責「以色列占領軍在加薩走廊發動的殘暴攻擊…認為這些行動造成危險局勢升級，威脅停火協議的穩定」。

卡達外交部也呼籲「區域與國際社會通力合作，以維持並履行停火協議」。

稍早，加薩一間醫院表示，以色列今天的空襲造成4人死亡。

根據哈瑪斯掌控的加薩民防單位，以色列昨天空襲共造成27人喪生，成為自10月10日停火生效以來死亡人數最多的日子之一。