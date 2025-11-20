快訊

6歲女童上學途中狂吐不止 母嚇傻急送醫仍救不回

台網紅「紐約吃霸王餐」肉償抵債遭逮 友揭神祕背景：曾是名流圈常客

以軍對加薩發動新一輪空襲 卡達：造成危險局勢升級

中央社／ 杜哈20日綜合外電報導

在哈瑪斯（Hamas）與以色列的戰爭中擔任關鍵調解角色的卡達，今天譴責以色列對加薩走廊（Gaza Strip）發動新的空襲，指稱這些攻擊可能破壞已維持數週的脆弱停火。

法新社報導，卡達外交部在聲明中表示，卡達譴責「以色列占領軍在加薩走廊發動的殘暴攻擊…認為這些行動造成危險局勢升級，威脅停火協議的穩定」。

卡達外交部也呼籲「區域與國際社會通力合作，以維持並履行停火協議」。

稍早，加薩一間醫院表示，以色列今天的空襲造成4人死亡。

根據哈瑪斯掌控的加薩民防單位，以色列昨天空襲共造成27人喪生，成為自10月10日停火生效以來死亡人數最多的日子之一。

加薩走廊 以色列 卡達
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

以色列再度空襲加薩 民防單位：3死15傷

以色列空襲加薩釀27死　以哈互控違反停火協議

闖關成功！安理會通過美版加薩20點計畫 川普讚「最重大決議」

以色列再收到遺體 哈瑪斯聲稱為2014年陣亡軍官

相關新聞

西班牙法院認定Meta涉不公平競爭 判賠近5億歐元

西班牙法院今天以涉及「不公平競爭」為由，裁定臉書（Facebook）母公司Meta須向本地媒體業者支付4億7900萬歐元...

曾被指大陸間諜！菲華裔前市長郭華萍涉詐騙園區案 遭重判終身監禁

菲律賓班班市的華裔前市長郭華萍，又名愛麗絲・郭（Alice Guo），被指為中國籍並冒充菲律賓人當選市長。曾被指控為中國...

日本自民黨今開會 討論修改安保3文件及非核三原則

日本媒體報導，自民黨20日上午與國防部會及安保調查會一起開會，討論提前修改《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件，以及非...

曾遭指共諜　菲前華裔市長涉人口販運被判無期徒刑

菲律賓地方法院今天依人口販運罪名，判處丹轆省班班市（Bamban）前華裔市長郭華萍無期徒刑（reclusionperpe...

前白宮官員：今年川習會定調 美中平起平坐

前總統拜登任內國家安全會議(National Security Council)中國與台灣事務資深副主任杜如松(Rush...

美大使批中掌控希臘大港 中使館：嚴重干涉

美國駐希臘大使季伏爾(Kimberly Guilfoyle)批評中國掌控希臘的彼里夫斯港(Piraeus)「令人遺憾」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。