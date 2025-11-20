快訊

尼泊爾再爆政治衝突 小鎮實施宵禁

中央社／ 加德滿都20日綜合外電報導

尼泊爾一座城鎮爆發年輕社運人士與前執政黨死忠支持者間的衝突後，今天實施宵禁。前政府9月在Z世代示威浪潮中遭到推翻。

法新社報導，根據巴拉縣（Bara）一名官員表示，這項措施已連續第2天在首都加德滿都以南的巴拉縣希馬拉鎮（Simara）實施。

遭到罷黜總理奧利（K.P. Sharma Oli）所屬的尼泊爾共產黨/聯合馬列（CPN-UML）昨天舉辦活動期間，年輕抗議者發動集會。據稱，CPN-UML幹部攻擊抗議人士，雙方爆發肢體衝突，有些衝突發生在機場附近。

年輕抗議者今天再次走上街頭，要求當局懲處攻擊他們的人。

尼泊爾9月短暫封鎖社群媒體而引爆一場Z世代運動。巴拉縣衝突中的這批年輕示威者就是出身這場組織鬆散運動。

4度出任總理的奧利遭到罷黜後，由前首席大法官卡齊（Sushila Karki）接任臨時總理。

她呼籲各黨「避免不必要政治挑釁」，信賴明年3月5日大選之前的民主程序。

卡齊昨晚發布聲明指出，她希望「確保所有政黨領袖能安全行動，營造公正無懼的大選環境」。

衝突 總理 尼泊爾
相關新聞

西班牙法院認定Meta涉不公平競爭 判賠近5億歐元

西班牙法院今天以涉及「不公平競爭」為由，裁定臉書（Facebook）母公司Meta須向本地媒體業者支付4億7900萬歐元...

曾被指大陸間諜！菲華裔前市長郭華萍涉詐騙園區案 遭重判終身監禁

菲律賓班班市的華裔前市長郭華萍，又名愛麗絲・郭（Alice Guo），被指為中國籍並冒充菲律賓人當選市長。曾被指控為中國...

日本自民黨今開會 討論修改安保3文件及非核三原則

日本媒體報導，自民黨20日上午與國防部會及安保調查會一起開會，討論提前修改《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件，以及非...

曾遭指共諜　菲前華裔市長涉人口販運被判無期徒刑

菲律賓地方法院今天依人口販運罪名，判處丹轆省班班市（Bamban）前華裔市長郭華萍無期徒刑（reclusionperpe...

前白宮官員：今年川習會定調 美中平起平坐

前總統拜登任內國家安全會議(National Security Council)中國與台灣事務資深副主任杜如松(Rush...

美大使批中掌控希臘大港 中使館：嚴重干涉

美國駐希臘大使季伏爾(Kimberly Guilfoyle)批評中國掌控希臘的彼里夫斯港(Piraeus)「令人遺憾」，...

