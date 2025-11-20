2026安古蘭漫畫節恐取消 主辦單位陷醜聞稱努力中

快訊

中央社／ 巴黎20日專電

法國媒體報導，由於許多作者和出版商抵制，2026年安古蘭漫畫節很有可能辦不成。漫畫節主辦單位陷入管理不善等爭議，但堅稱希望透過討論找到解決方式。

法國「解放報」（La Libération）昨天報導，原訂2026年1月底舉行的第53屆安古蘭國際漫畫節（Festival international de la BD d'Angoulême）將取消。

費加洛報（Le Figaro）隨後報導，主辦單位「第9藝術+」（9eArt+）公司否認上述「錯誤資訊」，稱「希望正在進行的討論能找到解決方案，讓2026年漫畫節得以舉行」。

但多家出版商和媒體仍懷疑這場漫畫界盛會能否如期舉行。

全國出版業聯合會（SNE）發布聲明表示，鑑於他們瞭解的大規模抵制運動，出版商評估2026年漫畫節無法順利舉辦。

數月前就有漫畫家開始抵制安古蘭漫畫節，本月抵制規模有擴大跡象，部分出版商也加入運動。

「世界報」（Le Monde）指出，這是安古蘭漫畫節史上最嚴重的危機，業界不滿漫畫節由營運方式飽受批評的「第9藝術+」主辦，抗議聲浪不斷。

「第9藝術+」自2007年以來主辦安古蘭漫畫節。這場盛會首創於1974年，是全球最大漫畫節之一，台灣年年有漫畫家和版權專業人士參加，曾有漫畫家獲獎，或因參展而受到法國市場青睞。

本週稍早，9個作者組織和聯合會透過聲明重申不願參加明年的漫畫節，只要「第9藝術+」繼續主辦，抗議活動就不會減少；聲明強調，「現況凸顯這個時代的許多問題：性別暴力和性暴力、封閉的治理方式、對志工等工作者的普遍蔑視、商業剝削、對身心障礙者不友善等」。

圍繞這家公司的爭議包括缺乏透明度和管理不善等，還有媒體揭露「第9藝術+」在一名員工通報於2024年漫畫節期間遭性侵後不久解聘了她。

漫畫節藝術總監法蘇洛（Fausto Fasulo）接受世界報訪問時說：「信任已深深破裂，沒辦法用膠帶勉強修補。各方應停止像危機爆發以來那樣透過聲明各自放話，而是應該真正直接討論。」

根據安古蘭漫畫節官方網站，專業人士登錄平台已開放，活動將於2026年1月29日到2月1日舉行，2025年底開始售票。

法國文化部基於安古蘭漫畫節今年初舉辦期間出現一些「疏失」，已刪減20萬歐元（約新台幣720萬元）補助款，可能使未來活動出現財務缺口。

安古蘭市長波納豐（Xavier Bonnefont）則不願讓漫畫節變成「出版界所有待解決問題的核心」。他告訴法新社：「我們覺得問題出在其他地方，這是全國性議題，我認為不該因為（安古蘭）漫畫節具有最重要地位就被挾持。」

費加洛報指出，目前看來，2026年安古蘭漫畫節實質上確有可能取消。一旦取消，當地餐廳、旅館等商家生意勢必遭受衝擊，且損害安古蘭漫畫節在各國出版商心目中的形象。

