國際原子能總署通過決議 促伊朗全面配合核查

中央社／ 維也納20日綜合外電報導

國際原子能總署（IAEA）今天通過一項決議，敦促伊朗依據聯合國相關決議，向該機構提供與其核子計畫有關的資訊及進一步准許查核。

法新社報導，該署署長葛羅西（Rafael Grossi）昨日再度呼籲德黑蘭允許IAEA檢查6月遭到以色列及美國襲擊的關鍵核設施

近年來，伊朗與這個聯合國核能監管機構之間的緊張關係多次升高，尤其是在6月爆發為期12天的戰爭之後，當時以色列與美國對伊朗重要核設施發動攻擊，緊張再度加劇。

戰後，雖然該機構的檢查人員能夠進入部分設施，但像福爾多（Fordo）和納坦茲（Natanz）等在攻擊中受損的場址，至今未獲准進入。

依據決議文，今天通過的決議「敦促伊朗完全且立即履行其依據聯合國安理會決議下的法律義務，並與國際原子能總署充分且及時地合作，包括提供機構要求的資訊與准許查核」。

該決議以19票贊成、3票反對及12票棄權通過。

葛羅西昨天在維也納總部主持例行理事會開會後表示：「我們已經執行多次檢查，但尚未能進入遭攻擊的場址。我希望我們能夠前往。事實上，我們必須前往，因為這是伊朗的承諾之一。」

「我希望我們能朝正面方向推進。」

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）昨晚則於Telegram發文，拒絕就「遭轟炸場址」與國際原子能總署合作。

「我們僅就未受影響的核設施，依據國際原子能總署的規定合作。」

