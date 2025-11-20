快訊

賴總統核定！國防部對内發布晉升中、少將名單 下月1日生效

你有用嗎？這款App資安漏洞波及全球 35億帳號個資「恐大規模外洩」

全台洗三溫暖！周末飆30度 下周東北季風增強這2日最凍剩16度

泰官員接待29名台身障旅客 盼推廣無障礙旅遊景點

中央社／ 曼谷20日專電

泰國為推廣包容性精神和無障礙旅遊景點計畫，有29名來自台灣的身障遊客18日抵達泰國，並由觀光局和泰國旅遊觀光協會高層在機場接待，希望藉此提升泰國的旅遊形象。

泰國觀光局國際行銷（亞洲與南太平洋地區）副局長帕塔拉農（Pattaraanong Na Chiangmai）、泰國科學研究及創新辦公室（TSRI）顧問蘇帕瓦迪（Supawadee Phothiyarat）和泰國旅遊觀光協會（Atta）副會長尼提（Nithi Subhongsang）等人18日在泰國蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）迎接來自台灣的29名身障遊客，並舉行歡迎儀式。

帕塔拉農表示，歡迎儀式旨在提升泰國作為「全民旅遊」目的地的形象，希望強化對所有性別、年齡和身體狀況的遊客開放且擁有無障礙景點的理念，符合「全民旅遊」的國際原則。

此外，這也標誌著泰國正式成為台灣身障遊客旅遊目的地的重要一步，「此群體潛力巨大，每次旅行消費多，且通常以家庭或結伴同行」，而泰國為這些旅遊景點提供合適的設施和服務，將成為吸引該群體來泰國旅遊的關鍵因素。

泰國觀光局指出，台灣29名身障人士是由若水國際安排。若水國際在臉書（facebook）上表示，在與泰國旅遊觀光協會深度交流後，發現彼此對於多元共融的理念不謀而合，並對觀光局副局長親自帶領團隊到機場接機及贈禮表示感謝。

泰國觀光局指出，泰國是台灣遊客最愛的6大旅遊目的地之一，今年1月1日至11月12日造訪泰國的台灣遊客有85萬2201人次，其中，自由行和回頭客占多數，平均停留6.24天，人均每次旅行花費為3萬6960泰銖（約新台幣3萬5500元）。

泰國 觀光局 國旅
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

旅日大失控？泰網紅赴「富士山LAWSON」 登車頂半裸熱舞遭炎上

才傳老婦悶死身障兒…斷食善終再引討論 石崇良定調：目前非常規醫療

身障婦不便入店…NET店員暖心助試衣 逾20萬網友推爆：支持台灣品牌

好市多黑鑽卡超狂優惠 入住泰國豪華 Villa 送8,000元抵用券

相關新聞

西班牙法院認定Meta涉不公平競爭 判賠近5億歐元

西班牙法院今天以涉及「不公平競爭」為由，裁定臉書（Facebook）母公司Meta須向本地媒體業者支付4億7900萬歐元...

曾被指大陸間諜！菲華裔前市長郭華萍涉詐騙園區案 遭重判終身監禁

菲律賓班班市的華裔前市長郭華萍，又名愛麗絲・郭（Alice Guo），被指為中國籍並冒充菲律賓人當選市長。曾被指控為中國...

日本自民黨今開會 討論修改安保3文件及非核三原則

日本媒體報導，自民黨20日上午與國防部會及安保調查會一起開會，討論提前修改《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件，以及非...

曾遭指共諜　菲前華裔市長涉人口販運被判無期徒刑

菲律賓地方法院今天依人口販運罪名，判處丹轆省班班市（Bamban）前華裔市長郭華萍無期徒刑（reclusionperpe...

前白宮官員：今年川習會定調 美中平起平坐

前總統拜登任內國家安全會議(National Security Council)中國與台灣事務資深副主任杜如松(Rush...

美大使批中掌控希臘大港 中使館：嚴重干涉

美國駐希臘大使季伏爾(Kimberly Guilfoyle)批評中國掌控希臘的彼里夫斯港(Piraeus)「令人遺憾」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。