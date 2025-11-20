泰官員接待29名台身障旅客 盼推廣無障礙旅遊景點

泰國為推廣包容性精神和無障礙旅遊景點計畫，有29名來自台灣的身障遊客18日抵達泰國，並由觀光局和泰國旅遊觀光協會高層在機場接待，希望藉此提升泰國的旅遊形象。

泰國觀光局國際行銷（亞洲與南太平洋地區）副局長帕塔拉農（Pattaraanong Na Chiangmai）、泰國科學研究及創新辦公室（TSRI）顧問蘇帕瓦迪（Supawadee Phothiyarat）和泰國旅遊觀光協會（Atta）副會長尼提（Nithi Subhongsang）等人18日在泰國蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）迎接來自台灣的29名身障遊客，並舉行歡迎儀式。

帕塔拉農表示，歡迎儀式旨在提升泰國作為「全民旅遊」目的地的形象，希望強化對所有性別、年齡和身體狀況的遊客開放且擁有無障礙景點的理念，符合「全民旅遊」的國際原則。

此外，這也標誌著泰國正式成為台灣身障遊客旅遊目的地的重要一步，「此群體潛力巨大，每次旅行消費多，且通常以家庭或結伴同行」，而泰國為這些旅遊景點提供合適的設施和服務，將成為吸引該群體來泰國旅遊的關鍵因素。

泰國觀光局指出，台灣29名身障人士是由若水國際安排。若水國際在臉書（facebook）上表示，在與泰國旅遊觀光協會深度交流後，發現彼此對於多元共融的理念不謀而合，並對觀光局副局長親自帶領團隊到機場接機及贈禮表示感謝。

泰國觀光局指出，泰國是台灣遊客最愛的6大旅遊目的地之一，今年1月1日至11月12日造訪泰國的台灣遊客有85萬2201人次，其中，自由行和回頭客占多數，平均停留6.24天，人均每次旅行花費為3萬6960泰銖（約新台幣3萬5500元）。