西班牙法院認定Meta涉不公平競爭 判賠近5億歐元

中央社／ 馬德里20日綜合外電報導
西班牙法院今天以涉及「不公平競爭」為由，裁定臉書（Facebook）母公司Meta須向本地媒體業者支付4億7900萬歐元賠償金，合新台幣約172億元。(路透)
西班牙法院今天以涉及「不公平競爭」為由，裁定臉書（Facebook）母公司Meta須向本地媒體業者支付4億7900萬歐元賠償金，合新台幣約172億元。

根據判決書內容，馬德里商業法院（The Madridcommercial court）認定，Meta在自家社群平台投放廣告時違反歐洲聯盟（EU）資料保護規定，因而在西班牙線上廣告市場取得「顯著競爭優勢」。

法院表示，這筆賠償金與Meta在臉書和影像社群平台Instagram利用個人資料展開行為廣告有關，將發給87家數位媒體出版商與新聞通訊社。Meta暫未回應路透社置評請求。

這起官司最早可追溯至2023年，當時西班牙「新聞媒體協會」（AMI）提告Meta，指控這個科技巨頭在2018年5月至2023年7月期間「有計劃地」違反法律，構成「不公平競爭」。馬德里商業法院10月審理此案並判決AMI勝訴。

此外，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）昨天表示，國會眾議院一個委員會將對Meta可能涉及侵害臉書和Instagram用戶隱私一事展開調查。

西班牙 馬德里 廣告
